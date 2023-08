Custom Mech Wars: Neuer Robo-Shooter von D3 Publisher angekündigt

D3 Publisher hat einen neuen Robo-Shooter angekündigt, der noch diesen Winter erscheinen soll. In "Custom Mecha Wars" könnt ihr euren eigenen Roboter detailliert customizen und alleine oder mit bis zu drei weiteren Spielern Missionen bewältigen.

Für alle Fans von „Armored Core“ und vergleichbaren Roboter-Kriegsabenteuern liefert der japanische Entwickler D3 Publisher einen neuen Titel voller Mech-Action. „Custom Mech Wars“ ist ein Third-Person-PvE-Shooter mit einer Kampagne, bei der zahlreiche Story-Missionen erfüllt werden müssen. Neben dem Singleplayer gibt es auch ein 4-Spieler-Koop-Multiplayer, in welchem man gemeinsam gegen feindliche Einheiten vorgeht.

Der Multiplayer ist dabei voll und ganz auf Koop ausgelegt. Roboterschlachten gegeneinander wird es nicht geben. Eine große Mechanik des Spiels ist das Omega Customization System, mit welchem jeder Spieler seine komplett eigenen Mechs zusammenbauen kann. Die Möglichkeiten sind dabei fast unendlich.

Customization bis zum letzten

Wie bei den meisten Spielen dieser Art ist auch in „Custom Mech Wars“ das Bauen der eigenen Roboter ein wichtiger Bestandteil des Gameplays. Hier müsst ihr euch jedoch an keinerlei anatomische oder mechanische Regeln halten. So könnt ihr euch zwischen laufenden und fahrenden Vehikeln entscheiden, die Anzahl der Gliedmaßen, Antriebsmöglichkeiten und Waffen festlegen und alle Teile eures Mechs überall beliebig anordnen und färben.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

So können einige skurrile Kreationen entstehen. Im veröffentlichten Ankündigungstrailer sieht man zum Beispiel einen Burger-Roboter, einen Japanischer-Bus-Roboter und einen Mech, der wie eine Mischung aus einer Spinne und drei Hasen aussieht. Jedes einzelne Teil, das ihr anordnet, beeinflusst die Fähigkeiten eurer Kreation, abhängig davon, wie ihr es anordnet.

Weitere Meldungen zum Thema:

Die kreativen Möglichkeiten sind in „Custom Mech Wars“ also ziemlich umfangreich. Das Spiel erscheint noch diesen Winter für PS5 und PC. Ein genaues Releasedatum ist noch nicht bekannt, es wird aber auf der Tokyo Game Show einen Anspielstand geben. Die Messe findet vom 21. bis zum 24. September statt.

Weitere Meldungen zu Custom Mech Wars.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren