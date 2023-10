UK-Charts: Marvel’s Spider-Man 2 muss sich Super Mario Bros. Wonder geschlagen geben

Die britischen Spiele-Charts der vergangenen Woche sind da und lassen erahnen, welche Games auch in anderen europäischen Ländern gefragt waren. “Marvel's Spider-Man 2” musste einem Switch-Exklusivspiel Platz machen.

Die ersten Charts der Woche stammen einmal mehr aus Großbritannien und verdeutlichen, welche Spiele in der vergangenen Woche im Handel besonders gefragt waren.

Der Vorwochensieger “Marvel’s Spider-Man 2”, der exklusiv für die PS5 erschien, musste sich einem anderen Exklusivspiel geschlagen geben. Nintendo steuerte schon in der Woche zuvor “Super Mario Bros. Wonder“ bei, das sich nach dem Debüt auf dem zweiten Rang an die Spitze drängen konnte.

Bei “EA Sports FC 24” gab es keine Bewegung. Wie schon in der Vorwoche verweilt das umbenannte Fußballspiel aus dem Hause Electronic Arts auf Rang 3. Auch in den kommenden Monaten werden wir den Nachfolger von “FIFA“ regelmäßig in den Charts antreffen.

Metal Gear Collection als PS5-Version besonders erfolgreich

“Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1” konnte in der Debütwoche den vierten Platz für sich beanspruchen, wobei der Großteil der Verkäufe der PS5 (immerhin 74 Prozent) zugeordnet werden. 19 Prozent der Käufer griffen zur Switch-Version, während auf die Xbox Series X/S-Konsolen nur sieben Prozent der Käufe entfielen.

Mit “EA Sports UFC 5” konnte eine weitere Neuveröffentlichung Rang 7 übernehmen, knapp vor “Hogwarts Legacy” auf Platz 8.

Im Fall von “Sonic Superstars” dominierte die Switch-Version, die in der vergangenen Woche im britischen Handel auf 55 Prozent der Verkäufe kam. Zur PS5-Version griffen 27 Prozent der Kunden. Elf Prozent entfielen auf die Xbox Series X/S-Konsolen und sechs Prozent auf die PS4. Letztendlich rutschte der Titel von Rang 4 auf Position 15.

Nachfolgend ist die Top 10 der britischen Retail-Charts zu sehen. Die komplette Top 40 könnt ihr euch bei Nintendolife anschauen.

Rang VW Spiel 1 2 Super Mario Bros. Wonder 2 1 Marvel’s Spider-Man 2 3 3 EA Sports FC 24 4 – Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 5 5 Assassin’s Creed Mirage 6 6 Mario Kart 8 Deluxe 7 – EA Sports UFC 5 8 8 Hogwarts Legacy 9 10 Nintendo Switch Sports 10 9 Minecraft

Weitere Charts werden im Laufe der Woche folgen, unter anderem explizit für den deutschen Markt. Und auch die Monatscharts für den europäischen Gesamtmarkt werden Anfang November folgen und Angaben zu den Konsolenverkäufen enthalten.

