PlayStation Studios: Livestream-Reihe für einen guten Zweck startet heute

Vier PlayStation Studios veranstalten ab dem heutigen Dienstag eine Reihe an Livestreams. Damit sammelt Sony Spenden für die Wohltätigkeitsorganisation Children’s Miracle Network Hospitals.

Zum zweiten Mal veranstaltet Sony PlayStation den „Extra Life“-Stream. Hier sammeln die PlayStation Studios Guerrilla Games, Insomniac, Sony Bend und das San Diego Studio Spenden für einen wohltätigen Zweck.

Alle Spenden gehen an Kinderkrankenhäuser

Alle Einnahmen der Streams gehen an die Children’s Miracle Network Hospitals. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die Spenden für Kinderkrankenhäuser sammelt. In den vergangenen vier Jahrzehnten sind schon über 8,5 Milliarden Dollar für 170 Kinderkrankenhäuser zusammengekommen.

Den Anfang macht jedenfalls das San Diego Studio – heute an Halloween. Morgen ist dann Insomniac Games dran, Guerrilla folgt am Donnerstag. Als Letztes kommt dann das Bend Studio, deren Entwickler das Event am Freitag abschließen. Bis auf Guerrilla (14 Uhr) starten alle um 18 Uhr nach deutscher Zeit. Die Übertragungen finden alle auf den Twitch-Kanälen der jeweiligen Studios statt.

Die Zuschauer haben hier die Chance, insgesamt 69 coole Preise abzustauben. Allerdings können nur Bürger aus den Vereinigten Staaten und Kanada an der Gewinnaktionen teilnehmen. Jedenfalls befinden sich darunter folgende Inhalte:

Zwei PS5-Konsolen

Die Collector’s Edition von „God of War Ragnarök“

The Last of Us Part I Firefly Edition

Physische Version von „The Last of Us Part II“, die von Druckmann signiert wurde

Poster zum „Gran Turismo“-Film, unterzeichnet von Asad Qizilbash

Key Arts zu „God of War Ragnarök“

und vieles mehr

Das Ziel der PlayStation Studios lautet in diesem Jahr, 15.000 Dollar einzunehmen. Damit sollen die 12.000 Dollar aus dem vergangenen Jahr überboten werden.

Related Posts

Zuletzt unterstützte Sony humanitäre Hilfsmaßnahmen in Israel und Gaza. Dafür spendete der japanische Elektronikkonzern zwei Millionen US-Dollar.

Weitere Meldungen zu PlayStation Studios.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren