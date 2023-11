The Day Before: Finaler Trailer und eine weitere Verschiebung

The Day Before:

Erst nächsten statt diesen Monat kommt "The Day Before" heraus – allerdings eine Early-Access-Version. Das verrät der neue Gameplay-Trailer.

Schon wieder verschoben! Das Survival-MMO „The Day Before“ kommt doch nicht am 10. November auf den PC. Erst am 7. Dezember soll der Release erfolgen. Außerdem ist jetzt von einer Early-Access-Version die Rede, weshalb ihr kein fertiges Spiel erwarten könnt.

Erfahren haben wir das im finalen Gameplay-Trailer, den Fntastic gestern hochgeladen hat. Hier seht ihr, welche Möglichkeiten New Fortune City zu bieten hat. Als Erstes kriegt ihr einen kleinen Einblick in die Charaktererstellung. Danach geht das Looten in der postapokalyptischen Umgebung los. Vorsicht ist dabei geboten, denn theoretisch überall könnt ihr von Untoten angegriffen werden.

Um euch zu wehren. nutzt ihr verschiedene Schusswaffen, die modifizierbar sind. Für die benötigte Ausrüstung und Heilung im Kampf sucht ihr Shops auf, die allerlei Equipment anbieten. Ansonsten könnt ihr Wellness-Bereiche zum Entspannen aufsuchen oder ins Fitness-Studio gehen, wo ihr eure Muskeln stärkt.

Auch ein eigenes Haus dürft ihr besitzen, das sich kreativ einrichten lässt. Es dient als Rückzugsort von der gefährlichen Postapokalypse.

Konsolenversionen zum endgültigen Release

Laut einem Statement von Fntastic hat sich das Team für den Early-Access entschieden, weil es ihr erstes großes Projekt ist. Die vollständige Version soll erscheinen, sobald der bestmögliche Zustand erreicht wurde. Bei der finalen Veröffentlichung sollen dann auch die Konsolenversion folgen.

Zusätzlich haben die Entwickler verkündet: Der Rechtsstreit wegen des Namens wurde gewonnen. Somit ist keine Umbenennung notwendig.

Die Steam-Seite ist inzwischen wieder online. Zum Early-Access-Release beträgt der Preis 39 Dollar, die volle Version später 49 Dollar. Vorbestellungen sind nicht möglich.

