Vampire the Masquerade 2 Bloodlines: Anzahl der Clans wurde reduziert – Teaser zeigt die Brujah

Vampire the Masquerade 2 Bloodlines:

In einem neuen Teaser zu "Vampire The Masquerade: Bloodlines 2" ermöglichen uns die Entwickler von The Chinese Room einen ersten Blick auf die Brujah. Im Zuge des Ganzen gab das Studio zudem bekannt, dass die Anzahl der spielbaren Clans reduziert wird.

Wie der Publisher Paradox Interactive vor ein paar Wochen bekannt gab, handelt es sich bei den „Dear Esther“-Machern von The Chinese Room um das neue Studio, das mittlerweile an „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ arbeitet.

In einem aktuellen Update zum düsteren Action-Rollenspiel lieferte uns das britische Studio einen kurzen Teaser. Dieser ermöglicht uns einen ersten Blick auf einen der spielbaren Clans. Im Detail haben wir es hier mit den Brujah zu tun, die sich offenbar auch in „Bloodlines 2“ vor allem auf ihre physische Kraft verlassen.

Damit bleiben die Entwickler der Lore der „World of Darkness“ treu, in der die Brujah traditionell vor allem auf den Nahkampf setzen. Mit seinen Eigenheiten richtet sich der Clan somit an Nutzer, die einen kämpferischen Stil bevorzugen.

Zudem verfügen die Brujah über die Fähigkeit, die Geschwindigkeit und die Stärke der Spielerin beziehungsweise des Spielers zu erhöhen.

Es warten weniger spielbare Clans

Ergänzend zur Veröffentlichung des Teasers nannten die Macher von The Chinese Room ein interessantes Detail zu „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“. Wie das Studio bestätigte, wurde die Anzahl der spielbaren Clans im Nachfolger reduziert. Denn während im Original sieben spielbare Clans zur Verfügung standen, sind es in „Bloodlines 2“ lediglich vier.

Das sind übrigens weniger als die sechs Clans, die uns in der offiziellen Ankündigung des Sequels ursprünglich versprochen wurden. In „Bloodlines 2“ übernehmen wir die Kontrolle über den Hauptcharakter Phyre, einen vollvertonten Vampir-Ältesten. Nach einem 100-jährigen Schlaf wacht Phyre in der US-Metropole Seattle auf und macht sich daran, zu alter Stärke zurückzufinden.

Im Laufe der Kampagne erhalten die Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit, mit eigenen Entscheidungen Einfluss auf den weiteren Verlauf von Dialogen und somit der Geschichte zu nehmen.

„Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ erscheint im Herbst 2024.

