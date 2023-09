Vampire the Masquerade 2: Trailer liefert Gameplay – Entwickler & Releasezeitraum bestätigt

Nachdem sich Paradox Interactive Anfang 2021 dazu entschloss, den bis dato verantwortlichen Entwicklern der Hardsuit Labs das Vertrauen zu entziehen und „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ bei einem anderen Studio unterzubringen, wurde es in der Vergangenheit sehr still um das Projekt.

Wie bereits im Vorfeld der Messe angedeutet, nutzte Paradox Interactive die PAX West 2023 an diesem Wochenende, um uns den Nachfolger endlich neu vorzustellen. Zum einen wurde ein Trailer präsentiert, der uns erste Eindrücke aus der komplett überarbeiteten Version von „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ liefert.

Des Weiteren nannte Paradox Interactive einen neuen Releasezeitraum und wies darauf hin, dass das Unternehmen aktuell eine Veröffentlichung im Herbst 2024 anpeilt. Die Gerüchte um einen möglichen Release im Oktober 2023 können wir damit zu den Akten legen.

Das Studio hinter Dear Esther übernahm das Projekt

Wenige Monate nachdem „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ von den Hardsuit Labs abgezogen wurde, wies Paradox Interactive darauf hin, dass der Nachfolger bei einem neuen Studio untergebracht wurde. Um diesem die Möglichkeit zu bieten, den Titel in Ruhe zu überarbeiten, ließ der Publisher bisher offen, welches Studio das Projekt übernahm.

Auch diesbezüglich wurde auf der PAX West 2023 in Seattle für Klarheit gesorgt. So wurde enthüllt, dass sich „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ seit 2021 bei The Chinese Room in Arbeit befindet. In der Vergangenheit machte das im britischen Brighton ansässige Entwicklerstudio vor allem mit atmosphärischen Story-Erfahrungen wie „Dear Esther“ (2012) oder „Everybody’s Gone to the Rapture“ (2015) auf sich aufmerksam.

Dass das britische Studio zudem in der Lage ist, Videospiele mit einer düsteren Atmosphäre abzuliefern, stellte The Chinese Room mit dem im Jahr 2013 veröffentlichten „Amnesia: A Machine for Pigs“ unter Beweis.

Für welche Plattformen „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ erscheinen soll, ist aktuell noch unklar. Auf der offiziellen Website ist bisher zwar nur von einem Release für den PC die Rede, es wird allerdings spekuliert, das auch die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S versorgt werden.

