Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Präsentation in Kürze & Releasetermin bekannt?

Anfang 2021 gaben die Verantwortlichen von Paradox Interactive bekannt, dass sich der Publisher dazu entschloss, die bis dato verantwortlichen Entwickler der Hardsuit Labs von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ abzuziehen.

Bei welchem Entwicklerstudio das Projekt anschließend untergebracht wurde, verriet Paradox Interactive bislang zwar nicht, kündigte im Juni allerdings an, dass die Präsentation des komplett überarbeiteten „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ im September erfolgen wird.

Allem Anschein nach wird die geplante Enthüllung im Rahmen der vom 1. bis zum 4. September 2023 stattfindenden PAX West erfolgen. Darauf deutet zumindest ein Tweet des offiziellen „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“-Kanals hin, mit dem die Spielerinnen und Spieler dazu animiert werden, die Geschehnisse auf der PAX West in Seattle im Auge zu behalten.

Überraschungen und ein großes Comeback

Da hier neben nicht näher konkretisierten Überraschungen von einem „großen Comeback“ die Rede ist, können wir wohl davon ausgehen, dass in der Tat „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ gemeint ist. Ergänzend zur Enthüllung des ersten Gameplay-Materials aus dem Nachfolger könnte auf der PAX West 2023 in Seattle zudem der finale Releasetermin verkündet werden.

So wurde auf der Website des Publishers Plaion, der die Retail-Version von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ in ausgewählten Ländern vertreiben wird, ein möglicher Termin entdeckt: Der 27. Oktober 2023. Ob wir es hier in der Tat mit dem Releasetermin des düsteren Action-Rollenspiels zu tun haben, erfahren wir möglicherweise Anfang September.

Eine offizielle Stellungnahme seitens Paradox Interactive zu den Gerüchten um den möglichen Releasetermin steht noch aus.

Entsprechen die Angaben auf der Website von Plaion den Tatsachen, dann werden neben dem PC, der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S auch die alten Konsolen in Form der PlayStation 4 beziehungsweise der Xbox One mit „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ versorgt.

Join the vamily at PAX West in Seattle either in person or online for many surprises and reveals, and a big comeback of Seattle by Night live on stage! #pax #paxwest #vampirethemasquerade pic.twitter.com/eK3fY5UrTF — Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) August 18, 2023

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 has been teasing a big reveal at PAX West starting in 2 weeks. I guess the game will get a release date which is the 27th of October. The image below is from Plaions online shop which is the physical distributor of the game in some regions. https://t.co/fA1S70ispk pic.twitter.com/lBFeTBOjCq — Gamer&Trader (@GamerTrader1) August 21, 2023

