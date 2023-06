Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Enthüllung im Sommer bestätigt – Neue Screenshots

Vampire The Masquerade – Bloodlines 2:

Wie der Publisher Paradox Interactive bekannt gab, wird das düstere Action-Rollenspiel "Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2" im September endlich enthüllt. Passend zu dieser Ankündigung wurden frische Screenshots zum Nachfolger zur Verfügung gestellt.

"Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2" wurde 2021 einem Reboot unterzogen.

Da der Publisher mit dem bisherigen Entwicklungsfortschritt und der Qualität nicht zufrieden war, entschloss sich Paradox Interactive im Jahr 2021 dazu, die Reißleine zu ziehen und die Entwicklung von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ neu zu starten.

Im Zuge des Ganzen entzog Paradox Interactive den damals verantwortlichen Entwicklern der Hardsuit Labs das Projekt und brachte „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ bei einem neuen, bisher nicht näher genannten Studio unter.

Nachdem es um den Nachfolger seitdem sehr still wurde, lieferte uns Paradox Interactive heute endlich ein neues Lebenszeichen und bestätigte, dass sich der Publisher auf die offizielle Enthüllung des Nachfolgers im September vorbereitet.

„Während wir mit gesenktem Kopf an dem Spiel gearbeitet haben, ist seit den letzten Updates einige Zeit vergangen. Wir sind weiterhin genauso bestrebt, ein großartiges Vampire: The Masquerade – Bloodlines-Spiel zu liefern, wie wir es bei der Ankündigung getan haben, und freuen uns darauf, Ihnen im September dieses Jahres mehr zu zeigen“, so die heutige Ankündigung.

Vorbestellungen werden erstattet

Weiter führten die Verantwortlichen von Paradox Interactive aus, dass sich das Unternehmen aufgrund der langen Entwicklungszeit und neuer geplanter Extras und Sonder-Editionen dazu entschloss, den Spielerinnen und Spielern die bestehenden Vorbestellungen zu erstatten.

„Im Laufe der Entwicklung werden wir die Editionen und Bonusinhalte des Spiels aktualisieren und möchten denjenigen unter Ihnen, die uns nach all dieser Zeit über die digitale Vorbestellung unterstützt haben, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten“, heißt es zu diesem Schritt weiter.

Unbeantwortet ist weiterhin die Frage, welches Entwicklerstudio seit dem Reboot im Jahr 2021 an „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ arbeitet. Möglicherweise erfahren wir im Rahmen der offiziellen Enthüllung im September mehr. Um euch auf die nahende Präsentation einzustimmen, wurde ein frisches Screenshot-Quartatt zum Nachfolger zur Verfügung gestellt, das in unserer Galerie zur Ansicht bereit steht.

„Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Ein möglicher Releasezeitraum wurde bisher leider nicht genannt.

