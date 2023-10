Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Was ist Neo-Noir? Entwickler über Setting & Spielwelt

Auf der offiziellen Website stellte The Chinese Room das dritte Entwickler-Tagebuch zu "Vampire The Masquerade: Bloodlines 2" bereit. In diesem geht das Studio näher auf das Setting und die Spielwelt des düsteren Abenteuers ein.

Im dritten Dev-Diary liefern uns die Entwickler von The Chinese Room weitere Details zum 2024 erscheinenden „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“. Zum einen geht das Studio etwas näher auf das Setting ein und hob die Bedeutung des Neo-Noir-Stils hervor.

Bei Neo-Noir handelt es sich um eine Wiederbelebungsbewegung des Film Noir aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Bei diesem Stil setzen die Künstler vor allem auf moderne Städte, die sie in grellem Neonlicht und tiefen Schatten darstellen. Als Beispiel nennt The Chinese Room Filme wie „Blade Runner“ oder „John Wick“, die auch als Inspirationsquellen des Studios fungierten.

„Von Schauplätzen bis hin zu Charakteren ist unsere Vision darauf ausgerichtet, eine Seite von Seattle bei Nacht zu zeigen, die tiefer geht als das, was auf der Oberfläche zu sehen ist“, ergänzten die Entwickler.

In erster Linie geht es The Chinese Room um eine stimmige Umsetzung der US-Metropole Seattle, die ihrem Pendant aus der realen Welt allerdings nicht 1:1 nachempfunden wird.

Eine Welt aus Licht und Schatten

„Schnee ist ein markantes Merkmal des Stadtbildes. Er verändert organisch die Formen und die Atmosphäre von Straßen, Dächern und Gebäuden. Er erfüllt die Luft um Sie herum und schafft eine wunderschöne Stimmung. Film Noir ist für seinen Regen bekannt, aber wir lieben den Look, wie der Schnee alles bedeckt“, heißt es weiter.

Für eine besonders dichte Atmosphäre soll in der Welt von „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ das Zusammenspiel zwischen Licht und Schatten sorgen. Hier legt The Chinese Room großen Wert auf Kontraste. Das Studio weiter: „Sie müssen auch im Dunkeln sehen können. Deshalb haben wir für diese Orte eine sehr kühle Farbpalette verwendet. Das ermöglicht es uns, warme Farben zu verwenden, um Leben in den restlichen, beleuchteten Teil der Welt zu bringen.“

„Vampirsinne sind stärker als die eines sterblichen Menschen. Daher haben wir einen sehr lebendigen Stil, der zwischen der toten Vampirwelt und der gefährlichen, energiegeladenen menschlichen Welt gegenübergestellt ist. All diese Elemente werden in der einzigartigen Verwendung von Farben und Tönen im Neo-Noir betont. Die Übergänge zwischen Licht und Dunkel sind immer plötzlich und markant.“

Das komplette Dev-Diary mit weiteren Details zur Gestaltung der Spielwelt findet ihr auf der offiziellen Website.

„Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ erscheint im Herbst 2024.

