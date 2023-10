Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Frische Details zur Geschichte und den Charakteren

Im Rahmen eines aktuellen Entwickler-Tagebuchs liefert uns The Chinese Room weitere Details zum 2024 erscheinenden Action-Rollenspiel "Vampire The Masquerade: Bloodlines 2". Dieses Mal dreht sich alles um die Handlung und die Charaktere.

Wie im vergangenen Monat bestätigt wurde, handelt es sich bei den „Dear Esthern“-Machern von The Chinese Room um das Studio, bei dem „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ untergebracht wurde, nachdem der Publisher Paradox Interactive den ursprünglichen Entwicklern der Hardsuit Labs das Vertrauen entzog.

Auf der offiziellen Website stellten die Macher von The Chinese Room ein weiteres Entwickler-Tagebuch bereit, in dem über „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ gesprochen wird. Wie Sarah Longthorne, Senior Narrative Designerin und Autorin, bezüglich der Geschichte ausführte, wird sich diese stark auf das Konzept der Kontrolle konzentrieren – einschließlich des Ausmaßes der Kontrolle, die Spielerinnen und Spieler über andere haben, und der Kontrolle, die andere über den Hauptcharakter ausüben können.

Wir schlüpfen in „Bloodlines 2“ in die Rolle eines Vampir-Ältesten, der gefangen in der US-Metropole Seattle erwacht und sich mit der Situation konfrontiert sieht, dass seine Kräfte und Mächte auf künstliche Art und Weise unterdrückt wurden. Auf eine simple Schachfigur in einem größeren Spiel reduziert, begibt sich der Protagonist auf die Suche nach seiner alten Macht und die Antworten auf zahlreiche Fragen.

Die Grenzen der Moral verschwimmen

Während ihrer Reise werden die Spielerinnen und Spieler laut Longthorne erleben, dass die Grenzen der Moral in „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ verschwimmen. Auch Themen wie Rache, Paranoia oder Entfremdung sollen in der Geschichte eine wichtige Rolle spielen. Zu den interessantesten Aspekten der Geschichte gehört laut der Autorin die Tatsache, dass wir in die Rolle eines Elder Kindred schlüpfen, was den Entwicklern ein bestimmtes Maß an kreativer Freiheit einräumte.

Longthorne dazu: „Eine unserer frühen Designentscheidungen bestand darin, den Spielercharakter in einen Elder Kindred zu verwandeln. Das war für uns interessant, weil es bedeutet, dass wir damit spielen können, wie dieser etablierte Vampir bereits Dinge darüber weiß, dass er ein Kindred ist, und wie wir Lücken schaffen können, damit der Spieler diese Art von Informationen aus erster Hand erfahren kann.“

„Die Kindred gehen nicht miteinander um, wie wir es tun, insbesondere extrem alte Kindred, wie unser Protagonist. Zum Beispiel haben sie keine Freunde. Bei ihnen dreht sich um Macht und Besitz, was das Gegenteil einer echten Verbindung ist. Es ist eine Herausforderung, sich von unserer Sichtweise auf Dinge zu lösen und in diese Denkweise einzutauchen, um sie angemessen darzustellen“, heißt es weiter.

„Sie können nicht erwarten, dass die Spieler sich anfangs mit ihnen identifizieren oder sie vielleicht sogar mögen. Es erfordert Fingerspitzengefühl, um das Gleichgewicht zu halten, sich zurückzulehnen und die breiteren, universelleren Einstiegspunkte zu finden, die Spieler dazu ermutigen könnten, sich mit diesem Charakter zu identifizieren“, ergänzte Longthorne zu den kreativen Herausforderungen, die mit der Erschaffung des Hauptcharakters einhergingen.

„Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ erscheint im Herbst 2024.

