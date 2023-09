Vampire The Masquerade Bloodlines 2: Laut Paradox keine weitere Verschiebung zu befürchten

Im Rahmen der PAX West 2023 am vergangenen Wochenende lieferten uns die Verantwortlichen von Paradox Interactive endlich einen neuen Releasezeitraum für „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ und gaben bekannt, dass das düstere Action-Rollenspiel mittlerweile für eine Veröffentlichung im Herbst 2024 vorgesehen ist.

Im Interview mit Digital Trends ging Sean Greaney, bei Paradox Interactive als Vice-President für die „World of Darkness“-Marke verantwortlich, auf die aktuelle Entwicklung ein und wies darauf hin, dass wir es hier mit der letzten Verzögerung zu tun haben. Eine weitere Verschiebung von „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ ist demnach nicht zu befürchten.

Weiter ergänzte Greaney, dass der Nachfolger intern große Fortschritte macht und bereits das Alpha-Stadium meisterte.

Paradox Interactive ist zuversichtlich

„Wir würden nicht selbstbewusst mit dem neuen Veröffentlichungszeitraum beginnen, wenn wir uns nicht sicher wären“, so Greaney weiter. „Es gibt einen Grund, warum wir eine Weile lang nicht da draußen waren und dieses Spiel nicht vermarktet haben.“

„Wir wollten, dass The Chinese Room die Möglichkeit hat, dieses Projekt zu übernehmen, es mit ununterbrochener Entwicklungszeit zu fördern und die Alpha-Phase zu durchlaufen. Jetzt, da wir die Alpha-Phase abgeschlossen haben, ist es an der Zeit, mit unseren Fans zu sprechen.“

Nachdem den ursprünglichen Entwicklern der Hardsuit Labs das Projekt Anfang 2021 entzogen wurde, entsteht „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ mittlerweile beim britischen Studio The Chinese Room, das in der Vergangenheit mit diversen atmosphärischen Titeln wie „Dear Esther“, „Amnesia: A Machine for Pigs“ oder „Everybody’s Gone to the Rapture“ auf sich aufmerksam machte.

Wie Greaney im weiteren Verlauf des Interviews verriet, wurde das ursprüngliche Konzept der Hardsuit Labs nicht komplett verworfen. Stattdessen übernahm The Chinese Room einen nicht näher konkretisierten Teil des damaligen Entwicklungsfortschritts.

Entstand „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ zunächst noch auf Basis der Unreal Engine 4, setzen die Entwickler von The Chinese Room mittlerweile auf die Unreal Engine 5.

