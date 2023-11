Dragon Age Dreadwolf: Lebenslauf eines Cinematic Artists grenzt den Release ein – Gerücht

Mittlerweile sind seit der offiziellen Ankündigung von „Dragon Age: Dreadwolf“ fast fünf Jahre ins Land gezogen, in denen Fans auf die Enthüllung des neuen BioWare-Rollenspiels warten.

Zudem steht weiterhin die Frage im Raum, wann mit dem Release des neuesten „Dragon Age“-Ablegers zu rechnen ist. Für neue Spekulationen sorgt in diesen Tagen der Lebenslauf von Kevin Scott, einem für Electronic Arts arbeitenden Senior Cinematic Artist. In seinem LinkedIn-Profil listet Scott „Dragon Age: Dreadwolf“ unter den Titeln, an denen er im Laufe seiner Karriere arbeitete.

Doch damit nicht genug: Gleichzeitig gab Scott in seinem Lebenslauf an, dass das neue Rollenspiel von BioWare für einen Release im Jahr 2024 vorgesehen ist. Kurz nachdem dieser Eintrag entdeckt wurde, überarbeitete Scott seinen Lebenslauf und entfernte den Hinweis auf den Release im kommenden Jahr.

Dies wirft natürlich die Frage auf, ob wir es hier mit einem simplen Fehler zu tun hatten oder ob der Senior Cinematic Artist versehentlich die Veröffentlichung im Jahr 2024 bestätigte.

Kein Release im laufenden Geschäftsjahr

Die Verantwortlichen von BioWare oder Electronic Arts wollten sich zu den aktuellen Gerüchten um das Releasezeitfenster nicht äußern. Allerdings räumte EA im Mai ein, dass „Dragon Age: Dreadwolf“ frühestens im Fiskaljahr 2024/2025 (1. April 2024 – 31. März 2025) veröffentlicht wird.

Entsprechen die Angaben des Giant Bomb-Journalisten Jeff Grubb den Tatsachen, dann wird sich die Anhängerschaft noch ein wenig in Geduld üben müssen. Laut Grubb wurde der geplante Release von „Dragon Age: Dreadwolf“ in der Vergangenheit nämlich gleich mehrfach verschoben. Zunächst sollen BioWare und EA intern eine Veröffentlichung im September 2023 angepeilt haben.

Anschließend folgten laut Grubb Verschiebungen auf den März und anschließend den Sommer 2024. Beim Sommer sollen wir es laut dem Journalist und Industrie-Insider aber nur mit dem frühestmöglichen Releasezeitraum zu tun haben. „Ich denke nämlich, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es noch weiter nach hinten verschoben wird. Ich gehe davon aus, dass dieses Spiel wahrscheinlich Ende nächsten Jahres veröffentlicht wird“, so Grubb weiter.

„Dragon Age: Dreadwolf“ befindet sich für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

(Rumor) Dragon Age: Dreadwolf may be released next year pic.twitter.com/syaT69KwfW — Timur222 (@bogorad222) November 13, 2023

