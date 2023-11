PS5 & PS4: Twitter/X-Integration könnte mit mehr Funktionen zurückkehren

Nachdem PlayStation-Spieler jahrelang die Möglichkeit hatten, die Share-Funktion zum Teilen von Inhalten auf der Social-Media-Plattform Twitter/X zu nutzen, fiel die Funktion in dieser Woche weg.

Sony schrieb in einer kurzen Mitteilung: “Ab dem 13. November 2023 wird die Integration von X (ehemals Twitter) auf den Konsolen PlayStation 5 und PlayStation 4 nicht mehr funktionieren”.

Der Wegfall der Integration betrifft die Möglichkeit, alle auf Twitter/X veröffentlichten Inhalte auf den Konsolen PS5 und PS4 anzusehen. Ebenfalls ist es nicht mehr möglich, Inhalte, Trophäen und andere spielbezogene Aktivitäten direkt von der Konsole aus zu posten.

Kurz nach dem Wegfall der Twitter/X-Integration meldete sich der neue Plattform-Chef Elon Musk zu Wort und versprach, sich der Angelegenheit anzunehmen. Und tatsächlich scheint das letzte Wort noch nicht gefallen zu sein.

Unterhalb eines Tweets, der auf den Verzicht von Sony auf die Twitter/X-Integration aufmerksam macht, teilte das Entwickler-Team hinter dem Kurznachrichtendienst eine Botschaft, die eine mögliche Rückkehr mit einer größeren Funktionalität verspricht.

“Zur Klarstellung: Es handelt sich um eine alte Integration. Wir haben uns mit ihnen in Verbindung gesetzt, um neue Integrationen – einschließlich Live-Streaming – zu prüfen. Bleibt dran!”

To clarify, this is a legacy integration. We’ve reached out to explore new integrations including live-streaming. Stay tuned!

