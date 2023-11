PS5 Slim: Bekannter Händler leakt offenbar den Termin für Europa

Das diesjährige Weihnachtsgeschäft begehen die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment nicht nur mit diversen PS5-Bundles. Darüber hinaus wurde die Slim-Version der Konsole endlich offiziell angekündigt.

Wie Sony Interactive Entertainment in der Ankündigung der PS5 Slim bestätigte, wurden in diesem Monat zunächst Spielerinnen und Spieler aus den USA mit der neuen Variante der PS5 versorgt. Europa sollte laut der Ankündigung in den „kommenden Monaten“ an der Reihe sein. Unter Umständen wird es so lange aber nicht dauern.

Stattdessen lässt sich der niederländischen Website der bekannten Handelskette Media Markt entnehmen, dass die Slim-Version der PlayStation 5 für einen EU-Verkaufsstart am 1. Dezember 2023 vorgesehen ist.

Dieser Termin gilt laut Media Markt sowohl für die Disc-Variante als auch die Digital-Edition, die ohne ein optisches Laufwerk veröffentlicht wird. Eine Bestätigung seitens Sony liegt noch nicht vor.

Ein schmaleres Modell mit mehr Speicherplatz

Offiziellen Angaben zufolge wartet die PS5 Slim nicht nur mit einem schmaleren Design auf. Gleichzeitig verfügt das neue Modell über mehr Speicherplatz als die alte Version der PS5. Während bisher 825 Gigabyte an frei verfügbarem Speicherplatz zur Verfügung standen, sind es auf der PS5 Slim ein Terabyte.

An der Leistung der Konsole hingegen hat sich nichts geändert. Selbiges gilt für den Preis. Während die Digital-Edition der PS5 Slim für 449,99 Euro angeboten wird, liegt die Unverbindliche Preisempfehlung des Standard-Modells bei 549,99 Euro. Möchtet ihr das optional erhältliche Laufwerk nachträglich nachrüsten, werdet ihr mit 119,99 Euro zur Kasse gebeten.

Kurz nach dem US-Launch der PS5 Slim nahm sich ein Technik-Youtuber des optionalen Laufwerks an und fand heraus, dass dieses offenbar mehreren Konsolen zugeordnet werden kann. Weitere Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

Sollte Sony Stellung zu den Gerüchten um den Termin der PS5 Slim für den europäischen Markt beziehen oder diesen offiziell bestätigen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

