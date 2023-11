Final Fantasy VII Rebirth: Recap-Trailer + Charaktere und Orte vorgestellt

Was Cloud und seine Freunde bisher erlebt haben, vermittelt euch ein fünfminütiges Recap-Video. Ihr solltet es euch anschauen, wenn ihr „Final Fantasy VII Rebirth“ spielen wollt, den Vorgänger aus 2020 aber nicht nachholen möchtet.

Wie in Midgard alles begann

Das erste „Final Fantasy VII“-Remake spielt bekanntlich in der Welthauptstadt Midgar. Hier geht es um den weitreichenden Konflikt zwischen der Rebellengruppe Avalanche und des zwielichtigen Shinra-Konzerns. Dabei steht das Schicksal des gesamten Planeten auf dem Spiel.

In der Beschreibung wird darauf hingewiesen: Diese Zusammenfassung der vorherigen Geschichte ist auch in „Rebirth“ enthalten. Ihr könnt es euch also auch im Spiel anschauen, bevor ihr euer Abenteuer startet.

Falls ihr Clouds Reise durch Midgard lieber selbst nachholen möchtet, solltet ihr „Rebirth“ unbedingt vorbestellen. Dadurch erhaltet ihr den ersten Ableger kostenlos dazu.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Des Weiteren hat Square Enix neue Gameplay-Details herausgegeben. Zuerst geht es um die Ortschaften Kalm und Mythril-Mine.

Kalm ist eine idyllische Stadt, die durch eine Steinmauer von der Außenwelt abgeschirmt ist. Von der Spitze des Uhrenturms lässt sich Midgar erblicken. Die Mythril-Mine hingegen verbindet das Grasland mit Junon. Einst arbeiteten hier Bergleute, die nicht mehr gebraucht wurden, nachdem Shinra ein besseres Mineral entwickelte. Deshalb halten sich hier mittlerweile nur noch gefährliche Monster auf.

Kalm Mythril-Mine

Zudem wurden mehrere Charakter vorgestellt:

Broden: Betreibt ein Gasthaus in Kalm und ist nicht gut auf Shinra zu sprechen. Als Cloud mit seiner Truppe vorbeikommt, bietet er seine Hilfe an. Warum er so abgemagert ist? Offenbar wegen einer unbekannten Krankheit.

Betreibt ein Gasthaus in Kalm und ist nicht gut auf Shinra zu sprechen. Als Cloud mit seiner Truppe vorbeikommt, bietet er seine Hilfe an. Warum er so abgemagert ist? Offenbar wegen einer unbekannten Krankheit. Rhonda: die Bürgermeisterin von Under Junon. Obwohl Cloud und die anderen als mutmaßliche Terroristen gelten, lässt Rhonda sie durch ihre Stadt ziehen.

die Bürgermeisterin von Under Junon. Obwohl Cloud und die anderen als mutmaßliche Terroristen gelten, lässt Rhonda sie durch ihre Stadt ziehen. Priscilla: Lebt in Under Junon und schwimmt gerne mit ihrem trainierten Delfin. Weil die umliegenden Gewässer verseucht sind, macht sie sich jedoch Sorgen um ihren tierischen Freund und die anderen Lebewesen im Wasser.

Lebt in Under Junon und schwimmt gerne mit ihrem trainierten Delfin. Weil die umliegenden Gewässer verseucht sind, macht sie sich jedoch Sorgen um ihren tierischen Freund und die anderen Lebewesen im Wasser. Billy: der Enkel von Bill, dem Besitzer einer Chocobo-Ranch im Grasland. Er bietet Cloud an, ihm den Umgang mit Chocobos beizubringen. Als Gegenleistung verlangt er aber, dass der Söldner den Laden seiner Schwester besucht.

der Enkel von Bill, dem Besitzer einer Chocobo-Ranch im Grasland. Er bietet Cloud an, ihm den Umgang mit Chocobos beizubringen. Als Gegenleistung verlangt er aber, dass der Söldner den Laden seiner Schwester besucht. Chloe: Billys jüngere Schwester, die einen Laden auf der Ranch betreibt. Die Fokussierung von Billy aufs Geldverdienen bereitet ihr Sorgen.

Broden Rhonda Priscilla Billy Chloe

Related Posts

Auch zum Gameplay von „Final Fantasy VII Rebirth“ liegen zahlreiche neue Details vor. Darüber informieren wir euch in einem separaten Artikel. Zum Schluss dürft ihr euch noch ein Artwork mit Aerith ansehen.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII: Rebirth.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren