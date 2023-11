Modern Warfare 3: Die beliebtesten Maps – Double-XP-Wochenende steht an

Activision hat die beliebtesten Multiplayer-Maps von "Call of Duty: Modern Warfare 3" ausgewertet. Des Weiteren startet in Kürze das erste Double-XP-Wochenende.

Dank des zurückgekehrten Map-Votings können die Entwickler leicht feststellen, welche Multiplayer-Karten in „Modern Warfare 3“ am beliebtesten sind. Die drei Favoriten nannte Activision jetzt auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Der erste Platz geht wenig überraschend an Rust. Die kompakte Map bietet eine Menge chaotische Action und gibt euch keinerlei Verschnaufpausen. Art Director Matt Abbott erklärt dazu, sie wollten die neue Version dieses Klassikers zum „glänzen“ bringen. So, dass nicht nur Neulinge, sondern auch langjährige Wettkampfspieler die Überarbeitung wahrnehmen.

Abbott hat noch einen Tipp für diese Map parat: Fokussiert euch immer auf den zentral gelegenen Turm. Um darauf befindliche Gegner auszuschalten, bietet sich am besten eine gut platzierte Granate an.

Platz zwei geht an Terminal. Es ist eine mittelgroße Map, auf der es actionreich, aber nicht ganz so chaotisch wie auf Rust zur Sache geht. Hier war den Entwicklern ebenfalls ein realistisches Aussehen und kompetitives Gameplay wichtig. Zusätzlich ein Tipp vom Multiplayer Director: Nutzt in den Modi Herrschaft und Stellung den Wächter-SK, um den Korridor beim Buchladen zu versperren.

Auf Platz drei befindet sich Scrapyard. Auch dieser Flugzeugfriedhof bietet intensive Gefechte auf einer kompakten Fläche, was „CoD“-Spieler größeren Maps vorziehen. Der Tipp für diese Karte: Kletterstiefel, womit ihr die die Flugzeugwracks erklimmen könnt. Erst steigt ihr auf den Lieferwagen des westlichen Pfads, dann springt ihr aufs Dach des Flugzeugs. Von hier aus habt ihr eine gute Übersicht und könnt die Gegner überraschen.

Doppelte Punkte schon ab morgen

Dieses Wochenende steht übrigens das erste Double-XP-Wochenende an. Zwischen dem 22. und 27. November habt ihr die Gelegenheit, deutlich schnelleren Fortschritt als sonst zu erzielen. Sowohl der Levelfortschritt, die Waffen-Erfahrungspunkte als auch der Aufstieg im Battle Pass ist davon betroffen. Somit kriegt ihr die Möglichkeit, vor dem Start von Season One im Dezember nochmal ordentliche Fortschritte zu machen.

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ ist seit dem 10. November für PlayStation, Xbox und PC erhältlich.

