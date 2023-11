Modern Warfare 3: Die Inhalte von Season One – vier neue Maps und mehr

Neue Multiplayer-Maps, Story-Content für den Zombiemodus und mehr: Activision gab bekannt, welche Inhalte in "Call of Duty: Modern Warfare 3" durch Season One hinzukommen.

Noch in diesem Jahr startet in „Call of Duty: Modern Warfare 3“ und auch in „Warzone“ die erste Season. Welche Inhalte auf euch zukommen, verriet Activision gestern im offiziellen Blogartikel.

Neue Multiplayer-Maps

Für den Multiplayer sind drei neue 6v6-Maps geplant. Zwei davon werden gleich zum Season-Start verfügbar sein. Das sind sie:

Meat: Eine kompakte Karte, die euch in ein Schlachthaus führt. Ihr habt die Chance, der beste Metzger im Viertel zu werden.

Eine kompakte Karte, die euch in ein Schlachthaus führt. Ihr habt die Chance, der beste Metzger im Viertel zu werden. Greece: Eine mittelgroße Map. Basiert auf einer Küstenstadt aus Griechenland. Stellt hier unter Beweis, dass ihr kein gewöhnlicher Sterblicher seid.

Eine mittelgroße Map. Basiert auf einer Küstenstadt aus Griechenland. Stellt hier unter Beweis, dass ihr kein gewöhnlicher Sterblicher seid. Rio (Mitte der Season): Hier wird ein nobles Einkaufszentrum mit leuchtenden Farben und eleganten Straßen zum Schauplatz.

Meat Greece Rio

Zusätzliche Modi sind natürlich auch am Start. Darunter befindet sich der altbekannte Gunfight, in dem zwei Duos ihre Kräfte messen. Hierfür erscheint ebenfalls eine komplett neue Map: Training Facility. Hiermit erwartet euch ein Parkour mit einem Schießhaus in der Mitte und verschiedenen Klettermöglichkeiten.

Training Facility

Die Zombie-Geschichte geht weiter

Weiter geht’s mit dem Zombiemodus. Die Geschichte wird in Season One fortgeführt, indem die Operator des Strike-Teams einen neuen Auftrag annehmen. Diesmal müssen sie ein riesiges, mysteriöses Tor in der Ausschlusszone aufsuchen. Was es damit auf sich hat, ist völlig unklar.

Jedenfalls dürft ihr die sogenannten Dark Aether Rifts betreten. Eine „unheimliche und chaotische Herausforderung“ verbirgt sich dahinter, bei der ihr nur wenig Zeit habt. Es ist eine Endgame-Erfahrung, die nach dem Abschluss der saisionalen Mission verfügbar ist.

Zum Waffenarsenal der Zombie-Jäger gesellt sich die modifizierte V-R11-Wunderwaffe. Damit könnt ihr sowohl Untote als auch Söldner zu Verbündeten machen. Und dann ist noch die Rede von „einzigartigen Beschaffungsschemata“, für deren Freischaltung ihr Geschicklichkeit benötigt.

Die neue Wunderwaffe

Neues Schlachtfeld für Warzone

Kommen wir zu „Warzone“: Die Urzikstan-Map hält Einzug, die im Zombiemodus bereits spielbar ist. Es ist eine urbane Umgebung mit elf relevanten Landepunkten. Um auf dem neuen Schlachtfeld mobil zu sein, lassen sich horizontale Seilrutschen und Züge nutzen.

Ein Blick auf Urzikstan

Zusätzlich führen die Entwickler eine Aktualisierung des Gameplays durch, um Mechaniken aus „Modern Warfare 3“ einzuführen. Dazu gehören unter anderem das Slide-Cancelling und der Tac-Stance. Außerdem ist nach der Installation des Updates ein reibungsloser Wechsel zwischen „MW3“ und „Warzone“ möglich.

Related Posts

Abschließend teilen die Verantwortlichen mit, dass im Laufe der Season weitere Inhalte folgen. Zwei Beispiele sind Ranglisten für den Multiplayer und ein besonderes Schnee-Event. Lasst euch überraschen.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren