Modern Warfare 3: Black-Friday-Angebot – beliebte Grinding-Map im Anflug

Zwei Wochen nach Release ist „Call of Duty: Modern Warfare 3“ bereits günstiger erhältlich. Anlässlich des heutigen Black Fridays kostet der First-Person-Shooter im PlayStation Store nur 67,99 Euro, was einem Rabatt von 15 Prozent entspricht.

Eigentlich beträgt der Preis 79,99 Euro. Dass der Shooter zum Vollpreis angeboten wird sorgte für eine Menge Kritik, weil er ursprünglich als DLC für „Modern Warfare 2“ geplant war. Das spiegelt sich vor allem in der kurzen Kampagne wider, die wenig Highlights zu bieten hat.

Habt ihr dennoch Lust auf den wie gewohnt spaßigen Multiplayer, dann könnt ihr jetzt zwölf Euro sparen. Das Angebot gilt bis zum 25. November um 00:59 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit. Ein paar Stunden habt ihr also noch Zeit.

Rustment 24/7 startet nächste Woche

Darüber hinaus ist im Multiplayer-Menü die Playlist Rustment 24/7 aufgetaucht. Wie der Name schon verrät, handelt es sich um eine Mischung aus Rust und Shipment. Demnach ist klar, dass in den nächsten Tagen der beliebte Grinding-Favorit Shipment zurückkehrt. Genauer gesagt am 30. November, also nächsten Donnerstag.

Es ist eine Moshpit-Playlist, die alle gängigen Modi enthält. Dazu zählen Team-Deathmatch, Abschuss bestätigt, Herrschaft und Stellung. Übrigens wird auch Highrise eine eigene Playlist erhalten.

Warum Shipment so beliebt ist? Weil die kleine Map die ideale Möglichkeit zum Grinden ist. Hier lassen sich schnell Punkte jeglicher Art verdienen und Waffen-Herausforderungen absolvieren. Hier geht es extrem chaotisch zur Sache, weshalb ihr starke Nerven mitbringen solltet. Oft seid ihr nur wenige Sekunden nach dem Spawn schon wieder tot. Kugeln und Granaten fliegen euch hier permanent um die Ohren.

Wirklich neue Maps kommen dann im Dezember, wenn Season One startet. Zwei Karten sind gleich zum Start verfügbar, eine weitere kommt zur Mitte der Season. Des Weiteren kehrt der Gunfight-Modus zurück, der mit Training Facility ebenfalls eine neue Map einführt.

