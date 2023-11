Modern Warfare 3: Exploit sorgt für einen unfairen Vorteil – Entwickler arbeiten an einem Fix

Wie sich in den vergangenen Tagen abzeichnete, kämpft der frisch veröffentlichte Shooter "Call of Duty: Modern Warfare 3" mit einem Exploit, mit dem sich Spielerinnen und Spieler einen unfairen Vorteil verschaffen können. Laut den Entwicklern von Sledgehammer Games wird allerdings schon an einer Lösung gearbeitet.

Schon wenige Stunden nach dem Release von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ in diesem Monat zeichnete sich ab, dass im Multiplayer noch nicht alles rund läuft.

Beispielsweise sorgten die Respawn-Punkte vereinzelter Maps für Kritik und führten dazu, dass die entsprechenden Maps vorübergehend zurückgezogen wurden. Während die Entwickler an einer Überarbeitung der Respawn-Punkte arbeiten, stießen die Spielerinnen und Spieler auf einen Exploit.

Dieser bekam von der Community den Spitznamen „Snake 2.0“ spendiert. Ein Name, der bereits deutlich macht, um was es geht. So versetzt der Exploit die Spielerinnen und Spieler in die Lage, in der Schleichposition zu sprinten und sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen.

Der Vorteil besteht darin, sich beim Schleichvorgang schneller fortbewegen zu können, während der eigene Charakter gleichzeitig eine niedrigere Position einnimmt und so schwerer zu treffen ist.

Entwickler kündigen eine Lösung an

Via X (ehemals Twitter) meldeten sich mittlerweile auch die verantwortlichen Entwickler hinter „Modern Warfare 3“ zu Wort. Wie das Team versprach, nehmen die Entwickler den besagten Exploit bereits unter die Lupe und möchten diesen so schnell wie möglich beheben. Wann mit einem entsprechenden Fix beziehungsweise Update zu rechnen ist, wurde allerdings nicht verraten.

Nachdem vor allem das Feedback zur Kampagne von „Modern Warfare 3“ sehr negativ ausfiel, sprach Activision in dieser Woche trotz allem von einem historischen Launch. Unter anderem wies der Publisher darauf hin, dass die Community im Durchschnitt bisher mehr Stunden mit „Modern Warfare 3“ verbrachte als mit den anderen beiden Titeln der modernen „Modern Warfare“-Trilogie.

Konkrete Verkaufszahlen nannte Activision im Zuge des Statements allerdings nicht.

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

❗️ #MW3 Multiplayer We’re investigating an exploit that allows players to sprint while appearing in the prone animation.https://t.co/gSiqsd78SY — Call of Duty Updates (@CODUpdates) November 22, 2023

