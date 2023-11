Dead by Daylight: Feiert beeindruckenden Meilenstein – So erhaltet ihr eure Geschenke

Seit dem Release im Jahr 2016 versahen die Entwickler von Behaviour Interactive den asymmetrischen Multiplayer-Titel „Dead by Daylight“ regelmäßig mit Updates, Verbesserungen und neuen Inhalten.

Des Weiteren durfte sich die Community in der Vergangenheit immer wieder über prominente neue Killer freuen. Zuletzt hielt beispielsweise Chucky aus dem gleichnamigen Kult-Horrorfilm Einzug in „Dead by Daylight“. Einer aktuellen Mitteilung von Behaviour Interactive zufolge sollte sich die langjährige Unterstützung für das Studio auszahlen.

Wie bekannt gegeben wurde, bringt es „Dead by Daylight“ mittlerweile auf mehr als 60 Millionen registrierte Spielerinnen und Spieler. Im Zuge dieser Ankündigung nutzte Behaviour Interactive nicht nur die Gelegenheit, um sich bei der Community für ihre Treue zu bedanken.

Zudem wird der neue Meilenstein mit Geschenken für alle Spielerinnen und Spieler begangen.

So feiern die Verantwortlichen von Behaviour Interactive den neuesten beeindruckenden Meilenstein mit kostenlosen Extras für die Community. Auf jede Spielerin und jeden Spieler warten eine Million „Blutpunkte“ und 6.000 „Schillernde Scherben“, die ihr euch kostenlos sichern könnt.

Um in den Genuss der kostenlosen „Blutpunkte“ und „Schillernden Scherben“ zu kommen, müsst ihr euch bis zum 4. Januar 2024 lediglich in „Dead by Daylight“ einloggen und den Ingame-Shop des erfolgreichen Multiplayer-Titels aufsuchen.

Indem ihr hier den Code „THANKYOUFOR60“ eingebt, wandern die Gratis-Geschenke auf euren Account.

Weitere Meldungen zu Dead by Daylight:

Derzeit arbeitet Behaviour Interactive nicht nur an weiteren Inhalten für „Dead by Daylight“. Darüber hinaus schloss sich das Studio mit ausgewählten Partnern zusammen, um das zugrundeliegende Universum durch weitere Titel zu erweitern.

Während bei Supermassive Games („Until Dawn“) beispielsweise eine narrative Singleplayer-Erfahrung in der Welt von „Dead By Daylight“ entsteht, befindet sich bei Midwinter Entertainment ein PvE-Multiplayer-Projekt auf Basis der Marke in Entwicklung.

60 million of you made it into The Fog, and we’re glad you’re here!

To express our gratitude, you have until January 4 to enter the code THANKYOUFOR60M in the in-game store to redeem 1M Bloodpoints and 6K Shards. pic.twitter.com/K0faQ9Xgiu

— Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) November 28, 2023