Weihnachten: Millionen Deutsche planen Gaming-Geschenke – Was ist besonders gefragt?

Wie aus den letzten Berichten von Game, dem Branchenverband der hiesigen Videospielindustrie, hervorging, spielten zuletzt sechs von zehn Deutschen mehr oder weniger regelmäßig Videospiele.

Da dürfte es sicherlich nur die wenigsten überraschen, dass Weihnachtsgeschenke rund um das Thema Gaming auch in Deutschland hoch im Kurs stehen. Laut einer Umfrage von Game planen in diesem Jahr nicht weniger als 21 Millionen Deutsche, entsprechende Geschenke zu erwerben. Genau wie in den USA zeichnet sich dabei ab, dass digitale Inhalte wie Ingame-Währung oder Abos auch in Deutschland immer beliebter werden.

Die Nase vorne haben dennoch Videospiele an sich. Diese möchten zu Weihnachten 8,6 Millionen Deutsche verschenken. Auf den weiteren Plätzen folgen das Guthaben für Ingame-Währung und Spiele (7,2 Millionen), Gaming-Zubehör wie Headsets oder Controller (5 Millionen) sowie Spielekonsolen und Virtual-Reality-Headsets (jeweils 4,7 Millionen).

Über einen neuen Gaming-PC oder Laptop denken demnach 4,1 Millionen Deutsche nach. Den Schlusspunkt setzten Merchandise zu Videospielen (3,4 Millionen) und Gaming-Hardware wie Grafikkarten (3,1 Millionen).

Gaming in Deutschland immer beliebter

In der aktuellen Umfrage ging Game nicht nur den geplanten Weihnachtsgeschenken der Deutschen auf den Grund. Gleichzeitig wurden die Teilnehmer nach ihren Wünschen für Weihnachten befragt. Auf die Ergebnisse der Umfrage hochgerechnet ergab sich, dass sich rund 27,5 Millionen Menschen in Deutschland über Gaming-Geschenke freuen würden.

„Eine Freude können Schenkende dabei vor allem den Jüngeren machen – denn 6 von 10 der 16- bis 24-Jährigen (59 Prozent) würden dieses Jahr am Weihnachten gerne eine Gaming-Überraschung auspacken. Aber auch für rund ein Viertel der über 55-Jährigen (24 Prozent) gehören Games oder Gaming-Artikel zu den Geschenken, über die sie sich besonders freuen würden“, so Game weiter.

Wie sieht das Ganze bei euch aus? Plant ihr Gaming-Geschenke für eure Liebsten oder eventuell auch für euch selbst? Verratet es uns in den Kommentaren.

