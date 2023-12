GTA 6: Trailer-Termin offenbar seit Monaten bekannt

“GTA 6” ist das große Thema der Woche. Denn am morgigen Dienstag erscheint der erste Trailer des Rockstar-Spiels. Angekündigt wurde der Termin in der vergangenen Woche. Möglicherweise ließen es sich die Entwickler aber nicht nehmen, schon im Sommer einen echten Hinweis zu geben.

Damals wurde in “GTA Online” ein T-Shirt freigeschaltet, auf dem eine recht lange Zahlenreihe zu erkennen war. Wahllos zusammengestellt wurde sie aber nicht, wie findige User schnell herausfanden. Der Code ergab: “ONEDAYWILLREVEALALL”, was ein deutlicher Hinweis auf bevorstehende Ankündigungen war. Doch es gibt noch mehr.

Trailer-Datum von GTA 6 auf T-Shirt abgedruckt

Bei genauerer Betrachtung fällt zumindest rückblickend eine Zahlenkombination ins Auge, die in die Geschichte der “GTA”-Reihe eingehen wird. Sie lautet “12523” – also 12.5.23. In der US-Schreibweise sind der Tag und Monat in einem Datum vertauscht, sodass am Ende der 5. Dezember 2023 herauskommt. Es ist der Tag des ersten “GTA 6”-Trailers.

Der Twitter-User Dyllie macht auf einen Forenbeitrag aufmerksam, der verdeutlicht, dass das Rätsel durchaus geknackt werden konnte:

Das mysteriöse T-Shirt verschwand damals wieder aus dem Ingame-Shop, was die Vermutung aufkommen ließ, dass es sich um eine versehentliche Veröffentlichung handelte. Da die abgedruckten Hinweise zutreffen, dürfte das T-Shirt ein kleiner Gag des Rockstar-Teams gewesen sein.

Inzwischen ist das Kleidungsstück wieder da. Das mysteriöse T-Shirt wurde im Oktober schließlich im Rahmen eines Events offiziell freigeschaltet.

Zufall oder bewusster Hinweis? Die Zahlenkombination im T-Shirt lieferte plausible Hinweise.

Rein zufällig scheint die Zahlenkombination tatsächlich nicht zu sein. Denn die Zahlen, die nach der „12523“-Sequenz folgen, lauten „09“. Rockstar Games verweist in der Termin-Ankündigung auf eine Freischaltung des “GTA 6”-Trailers um 9am ET. Aufgrund der Zeitverschiebung zeigt die Uhr hierzulande auf 15 Uhr.

Die Zahlenspielereien können weitergetrieben werden: In einem anderen Abschnitt findet sich die Zahlenfolge „040125“ bzw. umgewandelt in das hierzulande gängigere System: 1. April 2025. Es wäre ein Dienstag. Allerdings gibt es eine kleine Unstimmigkeit, da beim vermeintlichen Hinweis auf den Trailer-Termin dem Tag keine “0” vorangestellt wurde. Und ob “GTA 6” am Tag der Aprilscherze veröffentlicht wird, ist ebenso fraglich.

GTA 6: Trailer-Tweet mit Termin sorgt für Like-Rekord

Den Veröffentlichungstermin von “GTA 6” werden wir wahrscheinlich auch morgen nicht erfahren, da Rockstar Games die Nennung mutmaßlich für eine spätere Ankündigung aufheben wird. Erwarten können wir allerdings allerlei Hinweise im Trailer, die in den kommenden Tagen entschlüsselt werden.

