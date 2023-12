Lieferando & GameStop: PS5 und DualSense in 35 Minuten an der Haustür

Videospiele, Konsolen, Controller und mehr: Eine Kooperation zwischen GameStop und Lieferando verspricht eine Zustellung derartiger Produkte in etwa einer halben Stunde - allerdings nur in ausgewählten Städten.

Lieferando und Gamestop haben eine Partnerschaft angekündigt, die Spielern neben einem zügigen Burger- und Pizza-Nachschub eine gleichermaßen schnelle Lieferung von Konsolen, Zubehör und Videospielen verspricht.

In Aussicht gesellt werden Zustellzeiten von “rund 35 Minuten”, sodass bei einem möglichen Konsolendefekt die nächste Hardware ohne allzu groß Wartezeiten an der Haustür wartet. Das Angebot umfasst Neuware als auch gebrauchte Konsolen sowie allerlei Videogames wie “EA Sports FC24” und Co.

Der Lieferumfang deckt ebenfalls Merchandise ab, sodass sich Spieler etwa Plüschfiguren der “Pokemon“-Reihe liefern lassen können. Gleiches gilt für Trading-Cards, Funko-Figuren, Shaker und Comics.

Auch Gaming-Mäuse, Headsets, Webcams, Kabel und Adapter ergänzen das Angebot. Das Bestellsortiment des auf Lieferando eröffneten GameStop-Shops umfasst anfangs rund 200 Produkte und soll mit der Zeit weiter ausgebaut werden.

In welchen Städten ist das GameStop-Angebot lieferbar?

Eine bundesweite Einführung der Kooperation zwischen Lieferando und GameStop erfolgte nicht. Mit 19 Filialen in 16 Städten soll sie in den nächsten Tagen in folgenden Städten starten:

Hamburg

München

Frankfurt

Köln

Aachen

Augsburg

Bonn

Braunschweig

Dortmund

Düsseldorf

Essen

Kiel

Hannover

Münster

Nürnberg

Stuttgart

Weitere Filialen werden im kommenden Jahr den Dienst aufnehmen und ebenfalls eine schnelle Lieferung anbieten.

“Die Kombination unseres Filialnetzes mit Lieferandos Lieferservice ermöglicht Gaming-Fans eine einzigartig spontane Versorgung mit der neuesten Soft- und Hardware direkt aus dem nächsten Laden”, so GameStops Detlef Hentzel.

Damit verzahne man “Online- und Offlinehandel nahtlos bis an die Tür”, wobei “Same-Day Deliveries” in “Instant Deliveries” umgewandelt werden.

Media Markt und Saturn legten vor

Die Zustellung von Gaming-Hardware und Spielen ist für Lieferando kein Neuland. Mitte Mai berichteten wir über eine ähnliche Kooperation mit der Handelskette Media Markt/Saturn:

PS5-Controller und Ladekabel: Lieferando liefert Zubehör innerhalb von 35 Minuten

Im Laufe des Jahres wurde das zunächst als Test gestartete Programm ausgeweitet, sodass Kunden mitterweile in weiteren Städten eine Konsolenlieferung und dergleichen in Auftrag geben können.

Was haltet ihr von der Möglichkeit, Spiele, Konsolen und Zubehör über Lieferando zustellen zu lassen? Oder habt ihr das Angebot bereits in Anspruch genommen?

