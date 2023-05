PS5-Controller und Ladekabel: Lieferando liefert Zubehör innerhalb von 35 Minuten

Zunächst ist es nur ein regional begrenztes Pilotprojekt: Aber sollte sich das Angebot durchsetzen, könnt ihr frisch bestellte Controller und andere technische Geräte innerhalb einer halben Stunde an der Haustür entgegennehmen.

Während für eine frische Pizza schon seit Jahrzehnten niemand mehr das Haus verlassen muss und Lieferdienste diesen Part übernehmen, kann ein defekter Controller den geplanten Spieleabend im Gegensatz zum kleinen oder großen Hunger nach wie vor zunichtemachen. Aber auch an dieser Stelle wird Linderung versprochen.

Ladegeräte, Zahnbürsten und mehr

Wie Lieferando mitteilt, wurde das Produktangebot, das bis an die Haustür gebracht wird, um Elektronik erweitert. Dazu gehören Ladekabel, Computer- und Gaming-Zubehör und Elektronik-Gadgets. Zum Start werden rund 100 Kleingeräte und Zubehör versprochen, darunter:

Handyzubehör von Ladegeräten und Ladekabeln bis hin zu Power-Bank-Akkus und diversen Adaptern

Computer-Zubehör wie Tastatur und Maus, USB-Sticks, Docking-Stations oder Webcams

Audioequipment wie Kopfhörer, Headsets und mobile Bluetooth-Boxen

Haushaltselektronik wie LED-Lampen, Batterien oder Steckdosenleisten, bis hin zu Handmixern und Handstaubsaugern

Home Entertainment-Gadgets wie Streaming-Adapter und Gaming-Zubehör für Spielkonsolen

Pflegeprodukte wie Elektrozahnbürsten, Rasierer oder Haartrockner

Angeboten wird der Service in einer Kooperation mit Media Markt. Und am Händler orientieren sich auch die Preise, die Kunden bezahlen müssen. In vielen Fällen handelt es sich dabei um die unverbindliche Preisempfehlung. Den Dualsense-Controller der PS5 können sich Kunden beispielsweise für 69,98 Euro liefern lassen. Der Mindestbestellwert liegt bei zehn Euro. Die Service-Gebühr wird mit 89 Cent angegeben.

Einen Haken gibt es allerdings: Lieferando wird das Sortiment zunächst nur innerhalb des Berliner Rings anbieten, dort aber auch außerhalb der üblichen Ladenöffnungszeiten von 8:00 bis 23:45 Uhr.

Die Zustellung erfolgt laut Lieferando zumeist per Elektrofahrrad, wobei mehrteilige Bestellungen auch auf größere Fahrzeuge oder mehrere Fahrer verteilt werden können. Die Lieferzeit soll laut Pressemeldung bei rund 35 Minuten liegen. Auf der entsprechenden Übersichtsseite ist von 30 bis 50 Minuten die Rede.

„Durch die Präsenz auf dem Onlinemarktplatz von Lieferando haben wir eine zusätzliche attraktive Möglichkeit, unsere Produkte zu zeigen und bekommen unsere Kundinnen und Kunden schnell, einfach und bequem beliefert – mit kleinen Elektrogeräten und praktischem Zubehör auch außerhalb unserer Ladenöffnungszeiten. Das passt perfekt zu unserem Versprechen, immer den bestmöglichen Service zu bieten“, so Timo Emmert, Geschäftsführer MediaMarktSaturn E-Commerce GmbH.

Wie geht es weiter?

Doch werden auch andere Regionen vom neuen Angebot profitieren? Ziel des Berliner Pilotprojekts ist letztendlich eine Ausweitung der Partnerschaft nach der Testphase. Zu diesem Zweck möchten Lieferando und Media Markt in den nächsten Monaten „die Produktauswahl, Prozessabläufe sowie die technische Integration und gemeinsame Vermarktung fortlaufend optimieren und evaluieren“.

Das könnt euch ebenfalls interessieren:

Was haltet ihr von der Kooperation zwischen Lieferando und Media Markt? Würdet ihr das Angebot im Bedarfsfall in Anspruch nehmen?

