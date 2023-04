Konsolen & PC: Machen nicht einmal 10 Prozent der weltweiten Spieler aus

In dieser Woche hat das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen DFC Intelligence eine Marktübersicht zu den globalen Spielekonsumenten veröffentlicht. Demnach gibt es weltweit 3,7 Milliarden Spieler und Spielerinnen.

300 Millionen Verbraucher machen das Kerngeschäft aus

Somit nähert sich die Marktgröße der halben Weltbevölkerung an. Doch dies sei laut DFC Intelligence nur eine Zahl, da es einen großen Unterschied zwischen der Anzahl an Leuten, die Spiele spielen, und den Personen gibt, die den Großteil des Geschäfts der Branche ausmachen.

„Die Realität ist, dass die Gesamtzahl an Videospielkonsumenten ziemlich bedeutungslos ist und hauptsächlich für auffällige Schlagzeilen benutzt wird“, heißt es in dem Bericht. „Die tatsächliche Kernkonsumentenbasis liegt bei knapp zehn Prozent der 3,7 Milliarden. Darüber hinaus müssen diese zehn Prozent noch weiter unterteilt werden, damit man den tatsächlichen adressierbaren Markt für ein bestimmtes Produkt ermitteln kann.“

Es gäbe laut DFC Intelligence in etwa 300 Millionen „Hardware-gesteuerte Verbraucher“, die Konsolen und PCs kaufen, um letzten Endes Videospiele zu spielen. Die Konsolenspieler seien vor allem in Nordamerika und Europa zu finden, während die deutlich größere Gruppe an Mobile-Spielern eher weltweit verteilt ist.

Dementsprechend liegt die Herausforderung darin die reinen Mobile-Spieler vor den großen Bildschirm zu locken. Die meisten Spieleunternehmen seien klug und würden ihren Fokus auf die Kernkundschaft legen. Jedoch gibt es ausreichend Raum zum weiteren Wachstum des Konsolen- und PC-Marktes.

Weitere interessante Nachrichten:

Es bleibt also abzuwarten, wie sich Sony, Microsoft, Nintendo und weitere Unternehmen in Zukunft um die Erweiterung der Konsumentenbasis bemühen.

Quelle: GamesIndustry

Weitere Meldungen zu Allgemeine News.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren