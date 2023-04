UK-Charts: Dank starker PS5-Verkäufe – Drei Sony-Titel kehren in die Top 10 zurück

Aufgrund des langen Oster-Wochenendes wurden die britischen Software-Charts der letzten Woche mit einem Tag Verspätung veröffentlicht. Während sich "FIFA 23" den Platz an der Spitze sicherte, kehrten dank der starken PS5-Verkäufe über Ostern gleich drei Titel der PlayStation Studios in die Top 10 der UK-Charts zurück.

Heute veröffentlichten GamesIndustry.biz und GfK nicht nur diverse interessante Statistiken zur Entwicklung des britischen Videospielmarkts im vergangenen Monat.

Darüber hinaus wurden aufgrund des langen Oster-Wochenendes mit einem Tag Verspätung die britischen Software-Charts der vergangenen Woche veröffentlicht, die sich auf den Zeitraum vom 3. bis zum 8. April 2023 und wie gehabt auf die Verkäufe über den britischen Einzelhandel beziehen.

Den Spitzenplatz der UK-Retail-Charts sicherte sich in der letzten Woche EAs Fußball-Dauerbrenner „FIFA 23“, der das Remake zu „Resident Evil 4“ vom ersten Platz verdrängte.

Die PlayStation Studios feiern ein Comeback in den Charts

Die Neuauflage von Capcoms Survival-Horror-Klassiker musste sich in der Vorwoche mit Rang zwei begnügen. Gefolgt vom magischen Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ und Nintendos Fun-Racer „Mario Kart 8: Deluxe“. Angeschoben durch die Oster-Feiertage und die damit verbundenen starken Verkaufszahlen der PlayStation 5 kehrten in der letzten Woche gleich drei Titel der PlayStation Studios in die Top 10 der britischen Software-Charts zurück.

Den Anfang machte Naughty Dogs „The Last of Us: Part 2“, dem von Rang 30 kommend auf dem fünften Platz der Wiedereinstieg in die Top 10 gelang. Bereits in den vergangenen Monaten profitierte der Titel immer wieder von der Beliebtheit der „The Last of Us“-TV-Serie.

Ebenfalls wieder unter den bestverkauften Titeln einer Woche vertreten ist das von Polyphony Digital entwickelte Rennspiel „Gran Turismo 7“ auf Platz sieben. Hinzukommt Sony Santa Monicas Action-Epos „God of War: Ragnarök“ auf Rang neun.

Aus den Top 10 fielen hingegen Titel wie „WWE 2K23“, die Switch-Version von „Minecraft“ oder „Grand Theft Auto V“. Anbei die kompletten Top 10 der Vorwoche.

UK-Retail-Charts: Die Top 10 vom 3. bis zum 8. April 2023

1. FIFA 23

2. Resident Evil 4 Remake

3. Hogwarts Legacy

4. Mario Kart 8: Deluxe

5. The Last of Us: Part 2

6. Call of Duty: Modern Warfare 2

7. Gran Turismo 7

8. EA Sports PGA Tour

9. God of War: Ragnarök

10. Super Mario Odyssey

