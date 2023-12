Google: Die meistgesuchten Spiele des Jahres 2023 mit The Last of Us und mehr

Auch in diesem Jahr kürte der Suchmaschinenriese Google die meistgesuchten Titel des Videospieljahres 2023. Den Platz an der Spitze sicherte sich wenig überraschend das heiß diskutierte magische Abenteuer "Hogwarts Legacy".

Da sich das Jahr 2023 langsam aber sicher seinem Ende nähert, beginnen die ersten Publikationen und Anbieter damit, ihre Jahresrückblicke zur Verfügung zu stellen.

Darunter der Suchmaschinen-Platzhirsch Google, der die zehn meistgesuchten Videospiele des Jahres 2023 kürte. Den Platz an der Spitze sicherte sich wie erwartet das magische Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“. Aufgrund kritischer Aussagen der „Harry Potter“-Autorin J.K. Rowling sorgte der Titel bereits im Vorfeld seiner Veröffentlichung für reichlich Gesprächsstoff.

Zudem gehört „Hogwarts Legacy“ aller Boykott-Aufrufe zum Trotz zu den kommerziell erfolgreichsten Veröffentlichungen des Jahres 2023. Bis Mai verkaufte sich der Titel mehr als 15 Millionen Mal.

Dank der Veröffentlichung der Switch-Version im November erfuhren die Verkaufszahlen im letzten Monaten einen weiteren Schub.

The Last of Us profitiert von der erfolgreichen TV-Show

Auf dem zweiten Platz der meistgesuchten Titel landete laut Google „The Last of Us“, das von gleich mehreren Faktoren profitierte. Zum einen startete Anfang des Jahres die erste Season der HBO-TV-Serie, die sich zu einem durchschlagenden Erfolg entwickelte. Hinzukommen die Spekulationen um das weitere Schicksal des Multiplayer-Standalone-Projekts sowie die offizielle Ankündigung eines PS5-Remasters von „The Last of Us: Part 2“.

Zu den weiteren Titeln, die in diesem Jahr besonders oft über Google gesucht wurden, gehören die beiden RPGs „Starfield“ und „Baldur’s Gate 3“. Während der neueste Streich der Larian Studios hinsichtlich der Wertungen die Nase klar vorne hatte und auf den The Game Awards 2023 gleich mehrfach ausgezeichnet wurde, landete „Starfield“ bei den Suchabfragen knapp vor „Baldur’s Gate 3“.

Anbei die kompletten Google-Top 10.

Die meistgesuchten Spiele des Jahres

1. Hogwarts Legacy

2. The Last of Us

3. Connections

4. Battlegrounds Mobile India

5. Starfield

6. Baldur’s Gate 3

7. スイカ ゲーム (Suika Game)

8. Diablo 4

9. Atomic Heart

10. Sons of the Forest

Related Posts

Ein kurzer Fakt am Rande: „The Last of Us“ gehörte nicht nur zu den meistgesuchten Spielen des Jahres. Gleichzeitig handelt es sich bei der HBO-Serie zu „The Last of Us“ laut Google um die meistgesuchte TV-Serie des Jahres 2023.

Quelle: Videogames Chronicle

Weitere Meldungen zu Allgemeine News.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren