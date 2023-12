Diablo 4: Mittwinterpest startet heute – Diese Inhalte & Belohnungen warten auf euch

Zu den Inhalten, mit denen die Entwickler von Blizzard Entertainment den diesjährigen Winter in „Diablo 4“ begehen, gehört das vor ein paar Wochen angekündigte „Mittwinterpest“-Event.

In einer Mitteilung an die Community wies das Studio darauf hin, dass „Mittwinterpest“ am heutigen Dienstag Abend um 19 Uhr unserer Zeit an den Start gebracht wird. Schluss ist am 2. Januar 2024 – ebenfalls um 19 Uhr. „Mittwinterpest“ erlaubt es saisonalen Charakteren ab Weltenstufe I, exklusive Belohnungen zu verdienen.

Um das Event zu beginnen, müsst ihr einfach nur den Mittwinterplatz in Kyovashad aufsuchen und dort mit Gileon dem Barden sprechen.

„Nachdem er Gerüchte über boshafte Gefahren gehört hat, die im Schnee lauern sollen, und die eisige Kälte den Bewohnern Kyovashads die Moral raubt, versucht Gileon, ihnen die Festtagsstimmung auf die einzige Art zurückzubringen, die er kennt – mit einem Fest!“, so die offizielle Beschreibung.

Dummerweise sind auf dem Mittwinterplatz keinerlei Dekorationen zu finden. Hier kommen euer Held beziehungsweise eure Heldin ins Spiel.

Sichert euch exklusive Belohnungen

Laut Blizzard Entertainment ist die „Mittwinterpest“ nichts für schwache Nerven. Die Pestscheusale haben sich ihrer rücksichtslosen Grausamkeit zu Ehren die Zeit genommen, Totems zu errichten. Ihr steht vor der Aufgabe, die Pestscheusale dafür zu bestrafen, dass sie die Bewohner der Zersplitterten Gipfel entwürdigt haben.

Richtet ihr genug Tod und Verderben an, steht ihr irgendwann möglicherweise ihrem sadistischen Herrscher, dem „Rotgehüllten Schrecken“, gegenüber. Indem ihr die Schrecken des Zersplitterten Gipfel besiegt, sammelt ihr „Verpestete Fragmente“, „Verlorene Erbstücke“ und andere „Mittwinterpest“-Ressourcen.

Diese wiederum könnt ihr nutzen, um sie am Sammlungstisch des Mittwinterplatzes gegen sogenannte „Mittwinter-Beweise“ einzutauschen. „Diese eisigen Symbole der Tapferkeit könnt ihr wiederum gegen eine ganze Reihe an Belohnungen eintauschen, darunter: eine Reittiertrophäe, klassenspezifische Rückentrophäen, kosmetische Waffen, den legendären Aspekt der Dämmerungsscherbe, Gileons Gebräu (das Zeug hat Kraft und schmeckt köstlich) und vieles mehr“, führt Blizzard Entertainment aus.

„Diablo 4“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

