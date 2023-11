Diablo 4: Würdet ihr 100 US-Dollar für ein Addon ausgeben?

Blizzard arbeitet derzeit an der ersten Erweiterung für das im Juni erschienene „Diablo 4“. „Vessel of Hatred“ wird das neue Addon heißen, das erst Ende 2024 auf den Markt kommen soll. Eine offizielle Enthüllung der kommenden Inhalte wird in etwa sechs Monaten erwartet.

Doch schon heute scheint das Entwicklerstudio ausgewählte Spieler nach ihrer Meinung zur Preisgestaltung für Erweiterungen zu fragen. Mehreren Berichten zufolge haben Spieler eine Umfrage erhalten, in der sie angeben sollten, wie viel Geld sie bereit wären, für ein Addon mit variierenden Boni zu zahlen.

Optionen zwischen 49,99 und 99,99 US-Dollar

Bereits vor mehreren Tagen hatte ein Spieler im offiziellen Subreddit von „Diablo 4“ über die angebliche Umfrage von Blizzard berichtet. Da der Nutzer jedoch zuerst keine weiteren Informationen nannte, außer dass eine Option von über 90 US-Dollar vorkam, fand sein Beitrag wenig Beachtung. Nun berichtet der Gaming-News-Kanal „Bellular News“ auf YouTube jedoch ebenfalls von der Umfrage, die ihm von einer anonymen Quelle zugespielt worden sei.

So hätte Blizzard bei der Umfrage vier Preisoptionen mit unterschiedlichen Boni angegeben, aus denen die Spieler die für sie gerechten Kosten auswählen sollten. Zur Auswahl standen 49,99 US-Dollar, 69,99 US-Dollar, 79,99 US-Dollar sowie 99,99 US-Dollar, jeweils für die Erweiterung sowie verschiedene zusätzliche Boni. Darunter waren etwa Platin, das dem Account gutgeschrieben wird, einzigartige Reittiere oder sogar mehr Platz für die Truhe, den sich die Spieler bereits lange wünschen.

Es ist möglich, dass es sich bei der Umfrage um eine Falschmeldung handelt, allerdings ist „Bellular“ eine angesehene Quelle in der Community. Zudem ist es nicht garantiert, dass sich Blizzard an die vorgestellten Preise hält. So könnte es sein, dass Blizzard nur austesten will, wie weit sie mit den Preisen in „Diablo 4“ gehen können und welche Kosten zu Kontroversen unter den Spielen führen.

