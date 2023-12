GreedFall 2: Entwickler melden sich mit Lebenszeichen zu Wort und bitten um Geduld

Mittlerweile liegt die offizielle Ankündigung von "Greedfall 2: The Dying World" mehr als eineinhalb Jahre zurück, ohne dass uns die Entwickler von Spiders mit neuen Informationen versorgten. Wie das Studio auf Nachfrage einräumte, werden wir uns auch noch ein wenig in Geduld üben müssen.

Nachdem sich das 2019 veröffentlichte Rollenspiel „Greedfall“ für Spiders und den Publisher Focus Entertainment zu einem überraschenden kommerziellen Erfolg entwickelte, wurde im Mai 2022 ein Nachfolger angekündigt.

Dieser trägt den Namen „Greedfall 2: The Dying World“ und machte sich nach der offiziellen Ankündigung in den vergangenen eineinhalb Jahren leider ziemlich rar. Nachdem sich das Rollenspiel auch auf den The Game Awards 2023 in diesem Monat nicht blicken ließ, hakte ein Nutzer kurzerhand bei den Entwicklern von Spiders nach.

Diese antworteten umgehend und baten die wartende Community noch um ein wenig Geduld. „Vielleicht möchtest du die ersten paar Monate des Jahres 2024 abwarten?“, so das französische Studio.

Konkreter wurden die Entwickler leider nicht.

Ein Prequel zum erfolgreichen ersten Teil

Im Zuge der offiziellen Ankündigung bestätigten die Macher von Spiders, dass es sich bei „Greedfall 2: The Dying World“ um ein Prequel handelt. Die Handlung setzt drei Jahre vor den Geschehnissen des ersten Teils ein. Wir schlüpfen in die Rolle eines Teer Fradee-Eingeborenen. Dieser wurde von seiner Heimtatinsel entwurzelt und gewaltsam auf den Kontinent Gacane gebracht.

Weiter hieß es, dass die alte Welt von Kriegen und der tödlichen Malichor-Seuche heimgesucht wurde. In der Welt von „Greedfall 2“ setzt ein Mann seine düsteren Pläne in die Tat um und versucht mit Eroberungsfeldzügen, nach der Macht zu greifen.

Der Protagonist steht in „Greedfall 2“ vor der Aufgabe, sich auf Diplomatie, List und seine Fähigkeiten im Kampf gleichermaßen zu verlassen, um den Despoten zu Fall zu bringen und den Frieden in der Welt zu wahren.

Related Posts

„Greedfall 2: The Dying World“ soll im Laufe des Jahres 2024 für den PC und nicht näher genannte Konsolen erscheinen. Wir können aber wohl davon ausgehen, dass sich die Entwickler von Spiders im Rahmen der Ankündigung des Rollenspiels auf die aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S bezogen.

You may want to wait the first couple months of 2024 👀 — Spiders (@spidersgames) December 12, 2023

Weitere Meldungen zu Greedfall 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren