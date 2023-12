AEW Fight Forever: Arcade-Modus verschwindet hinter der Paywall und sorgt für dicke Luft

Wie vor dem offiziellen Release versprochen, wird der von Yukes entwickelte Wrestling-Titel „AEW: Fight Forever“ langfristig mit neuen Inhalte unterstützt.

Für reichlich Kritik sorgt in dieser Woche der frisch veröffentlichte „Beat the Elite“-Modus, mit dem die Entwickler von Yukes für spielerisch frischen Wind sorgen möchten. Hinter „Beat the Elite“ versteckt sich ein klassischer Arcade-Modus, wie wir ihn aus zahlreichen Fighting-Titeln kennen.

Wir treten nach und nach gegen zehn zufällig ausgewählte Wrestler an. Gelingt es uns, alle zu besiegen, stellt sich uns als Bosskampf eines der Mitglieder von The Elite: Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson oder Adam ‚Hangman‘ Page.

Auch wenn neue Inhalte von der Community durchaus begrüßt werden, zog die Veröffentlichung von „Beat the Elite“ einiges an Frust nach sich. Der Stein des Anstoßes: Der Preis des DLCs, der bei 6,99 US-Dollar beziehungsweise Euro liegt.

Auf sozialen Plattformen wie X (ehemals Twitter) oder Reddit verschaffen die frustrierten Nutzer ihrem Unmut aktuell Luft. Unter anderem weisen die User darauf hin, dass sie durchaus gewillt sind, für zusätzliche Inhalte wie Wrestler separat zu bezahlen. Bei Content wie „Beat the Elite“ handle es sich jedoch um Modi, die laut Meinung der Community kostenlos nachgereicht werden sollten.

„Ich habe es am ersten Tag gekauft. Ich hatte gehofft, dass es sich verbessern würde. Das war nicht der Fall. Jetzt verlangen Sie Geld für diesen Unsinn. Für mich hat es sich erledigt“, führt ein frustrierter Spieler beispielsweise aus. Ein anderer merkt an: „Ich habe dafür plädiert, einen solchen Modus ins Spiel zu bringen. Aber jetzt ist es zu spät und man muss dafür bezahlen. Das ist einfach verrückt.“

Andere User wiederum wiesen darauf hin, dass Modi dieser Art in Titeln wie „Mortal Kombat 1“ ohne zusätzliche Kosten enthalten waren. Die Entwickler von Yukes beziehungsweise der Publisher THQ Nordic reagierten auf die Kritik am kostenpflichtigen „Beat the Elite“-DLC bisher nicht.

„AEW: Fight Forever“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich.

Beat The Elite DLC has arrived in #AEWFightForever!

In the new, highly competitive Beat the Elite gameplay mode, Fight Forever players will face 10 random #AEW talents. The last match will always be against a wrestler from The Elite. Win all 10 matches & you’ll be rewarded with… pic.twitter.com/5ivYj8Kw5Y

— AEW Games (@AEWGames) December 13, 2023