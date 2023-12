Atomic Heart: Termin und Gameplay Trailer zum „Trapped in Limbo“-DLC

Was ihr im „Trapped in Limbo“-DLC für „Atomic Heart“ erlebt, zeigt euch der heute veröffentlichte Gameplay-Trailer. Hier führt es euch in eine seltsame und farbenfrohe Welt, in der ihr neue Geheimnisse lüften müsst. Findet einen Weg nach draußen und besiegt dabei skurrile Feinde!

Eine ganz neue Spielerfahrung wartet damit auf euch. Unter anderem müsst ihr Platformer-Herausforderungen meistern und verrückte Gänse über den Haufen schießen.

Am Ende des Trailers erfahrt ihr dann den Veröffentlichungstermin der neuen „Atomic Heart“-Erweiterung: Ab dem 6. Februar 2024 ist „Trapped in Limbo“ für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erhältlich.

Möchtet ihr sowieso alle Zusatzinhalte haben, solltet ihr den Atomic Pass kaufen. Dafür zahlt ihr 39,99 Euro, wodurch ihr in Besitz der bisher veröffentlichten Erweiterung „Annihilation Instinct“ kommt. In Zukunft erhaltet ihr dann noch die drei ausstehenden DLCs.

Ihr möchtet nur eine einzelne Erweiterung kaufen? Dann zahlt ihr einen Preis von 9,99 Euro.

Gold Edition gerade deutlich günstiger

PlayStation-Spieler, die den RPG-Shooter noch nicht haben, können übrigens die Gold Edition aktuell günstiger kriegen. Bis zum 21. Dezember zahlt ihr nur 59,99 anstatt 99,99 Euro, wodurch ihr 40 Prozent spart. Zusätzlich zum Hauptspiel ist der erwähnte Atomic Pass enthalten.

„Atomic Heart“ kam im diesjährigen Februar auf den Markt. Vom Spielprinzip her erinnert der Mix aus Action-RPG und Ego-Shooter stark an „Bioshock“. Trotz vieler mittelmäßiger Wertungen erreichte Entwicklerstudio Mundfish damit über fünf Millionen Spieler. Daher konnten die finanziellen Erwartungen von Publisher Focus Interactive sogar übertroffen werden. Ein Nachfolger ist demzufolge die logische Konsequenz.

