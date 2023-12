Expeditions A Mudrunner Game: Der Nachfolger hat endlich einen Termin – Neuer Trailer

Mit „Expeditions: A Mudrunner Game“ kündigten Focus Entertainment und Saber Interactive im Sommer den neuesten Ableger der beliebten Offroad-Serie an.

Hieß es im Zuge der offiziellen Ankündigung nur, dass die Entwickler einen Release im Jahr 2024 anstreben, bekam „Expeditions: A Mudrunner Game“ zum Abschluss der Woche einen konkreten Termin spendiert. In einer aktuellen Mitteilung bestätigte Focus Entertainment den Titel für eine Veröffentlichung am 5. März 2024.

Passend zur Enthüllung des Releasetermins veröffentlichte der Publisher einen neuen Trailer, der uns einen Eindruck von dem vermittelt, was „Expeditions: A Mudrunner Game“ spielerisch zu bieten hat.

Ein weiteres Mal stehen wir vor der Aufgabe, am Steuer PS-starker Fahrzeuge Platz zu nehmen und in unwegsamen Gelände unser Geschick am Steuer unter Beweis zu stellen.

Frische Features und neue Settings

Laut den Entwicklern von Saber Interactive meistern wir in „Expeditions: A Mudrunner Game“ fordernde Aufgaben und bahnen uns einen Weg durch weitläufige Areale. Darunter Wüsten, dichte Wälder oder verschlungene Bergpfade. Dabei greifen wir auf unterschiedliche technische Neuerungen wie Drohnen zurück, mit denen wir das vor uns liegende Gebiet erkunden und uns entsprechende Strategien zurechtlegen können.

Abseits der Missionen erkunden wir die Spielwelt von „Expeditions: A Mudrunner Game“ und entdecken Sehenswürdigkeiten und Geheimnisse. Als Dreh- und Angelpunkt fungiert dabei unsere Basis, die wir nach und nach erweitern. Mit zunehmender Spieldauer bauen wir nicht nur unseren Fuhrpark aus.

Zudem stellen wir Experten ein, die uns bei unseren Missionen unterstützen und uns das Leben ein wenig leichter machen. Zu den weiteren neuen Features gehören Metalldetektoren und Echolote. Diese kommen bei der Erkundung und Erforschung der Spielwelt zum Einsatz.

Ebenfalls geboten wird ein Online-Coop. Hier könnt ihr euch mit anderen Usern zusammenschließen und die vor euch liegenden Missionen kooperativ in Angriff nehmen.

„Expeditions: A Mudrunner Game“ erscheint für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch.

