Platinum Games: Hideki Kamiya erklärt seinen Abgang

Warum hat Hideki Kamiya nach 17 Jahren Platinum Games verlassen? Diese Frage beantwortete der Mitbegründer des „Bayonetta“-Studios jetzt, zwei Monate nach seinem Abgang, gegenüber IGN.

Kamiya erklärt seine Entscheidung folgendermaßen: „Ich habe mich entschieden, das Unternehmen zu verlassen, weil ich das Gefühl hatte, dass die Richtung, in die sich das Unternehmen bewegte, nicht mit meinen Vorstellungen als Entwickler übereinstimmte. Ohne dieses Vertrauensverhältnis konnte ich dort nicht weiterarbeiten, und so habe ich das Unternehmen verlassen, damit ich weiterhin so arbeiten kann, wie ich es für richtig halte.“

Videospiele seien für den 52-jährigen Japaner keine Produkte, sondern vielmehr „Kunstwerke.“ Weiterhin möchte er seine künstlerischen Fähigkeiten einbringen und somit Titel liefern, die nur von ihm stammen können. Zukünftige Spiele sollen ihn selbst widerspiegeln, weshalb er nun seinen eigenen Weg geht.

Die zweite Frage von IGN war, wie sein langjähriger Geschäftspartner Atsushi Inaba die Kündigung aufgenommen hat. Kamiya habe sich erst zu diesem Schritt entschieden, nachdem sie sich „geinigt hatten“. Beide haben unterschiedliche Ansichten, seien letztendlich jedoch mit dem Ergebnis zufrieden gewesen.

Kollegen brachten ihn zum Nachdenken

Sein Team habe gemischte Reaktionen gezeigt. Dabei wurde ihm klar, dass seine Kollegen mehr Vertrauen in ihn haben, als er gedacht hatte. Manche weinten, andere hielten seine Entscheidung schlichtweg für unverständlich. Zudem seien manche extra zu Platinum Games gekommen, um mit ihm zusammenzuarbeiten. Wegen dieser Reaktionen ist er tatsächlich noch einmal nachdenklich geworden. Dennoch entschied er sich zu gehen.

„Ich bereue meine Entscheidung nicht, zu kündigen – ich denke, es war die richtige Entscheidung, und ich habe sie aus Respekt vor meiner eigenen Position als Entwickler getroffen. Allerdings macht es mich traurig, dass ich nicht mehr mit den Mitarbeitern in meinem Team zusammenarbeiten kann. Das tut mir leid“, so Kamiya weiter.

Für sein nächstes Spiel hat Kamiya bereits „eine klare Vorstellung im Kopf.“ Worum es sich hierbei handelt, will er natürlich nicht sagen. Er verrät nur: „Es wird ein Hideki Kamiya-Spiel sein.“

