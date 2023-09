Platinum Games: Mitgründer Hideki Kamiya verlässt die Bayonetta- und Vanquish-Macher

Wie Platinum Games bekannt gab, wird Mitgründer Hideki Kamiya das Unternehmen im Oktober 2023 verlassen. Wohin sein Weg als nächstes führen wird, ließ Kamiya in einer offiziellen Stellungnahme offen.

Nachdem Hideki Kamiya im Jahr 2006 zu den Mitgründern von Platinum Games gehörte und in den vergangenen Jahren federführend an diversen erfolgreichen Titeln des japanischen Studios mitwirkte, gab der Branchenveteran in einem aktuellen Statement seinen Abschied von Platinum Games bekannt.

„Dies kam nach viel Überlegung basierend auf meinen eigenen Überzeugungen und war keineswegs eine einfache Entscheidung. Dennoch glaube ich, dass dieses Ergebnis das Beste ist. Ich werde Dinge weiterhin auf meine eigene Hideki Kamiya-Art erschaffen. Ich hoffe, dass ihr gespannt bleibt“, führte Kamiya aus und bestätigte, dass er Platinum Games am 12. Oktober 2023 verlassen wird.

Wohin ihn sein Weg als nächstes führen wird, ließ Kamiya offen. Nach seiner Zeit bei Capcom, wo Kamiya unter anderem als Director von „Resident Evil 2“ oder „Devil May Cry“ in Erscheinung trat, überwachte er bei Platinum Games Projekte wie „Astral Chain“ oder die „Bayonetta“-Reihe.

Darüber hinaus arbeitete der erfolgreiche Director zuletzt am Superhelden-Projekt „Project GG“. Wie es mit diesem weitergehen wird, ist ebenfalls noch unklar.

Das offizielle Statement von Platinum Games

Auch die Verantwortlichen von Platinum Games meldeten sich zu Wort und kommentierten den Abgang von Kamiya wie folgt: „Es tut uns leid, bekannt zu geben, dass Hideki Kamiya Platinum Games am 12. Oktober 2023 verlassen wird. Wir sind wirklich dankbar für seine kreativen Ideen, seine Führung und seinen Beitrag zum Wachstum von Platinum Games von unserem Start-up bis zum heutigen Tag.“

„Wir glauben, dass er auch in seinen zukünftigen Bemühungen als Spieleentwickler erfolgreich sein wird. Wir freuen uns darauf, die Spieleindustrie mit ihm zu einem besseren Ort heranwachsen zu sehen. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft“, so das japanische Studio weiter.

Laut dem in Tokio ansässigen Branchenberater Dr. Serkan Toto haben wir es beim Abschied von Kamiya mit einer Entwicklung zu tun, die Platinum Games vor eine nicht zu unterschätzende Herausforderung stellen wird. Demnach sei Kamiya aufgrund seiner Erfahrung, seines Charismas und seiner großen Anhängerschaft im Westen für das Unternehmen nur schwer zu ersetzen.

Weiter führte Toto im Gespräch mit VGC aus, dass Kamiya möglicherweise bei einem großen chinesischen Publisher wie NetEase anheuern könnte. „Unter Umständen ist er finanziell bereits unabhängig. Aber wahrscheinlich ist er zu jung, um sich ganz aus der Branche zurückzuziehen. Mein Verdacht ist, dass er bald woanders wieder auftauchen wird, vielleicht finanziert von einem chinesischen Unternehmen“, so der Branchenberater.

