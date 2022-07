PlatinumGames: Soll sich für neues Spiel angeblich an Microsoft gewandt haben

Kommt eine erneute Zusammenarbeit von PlatinumGames und Microsoft zustande? Laut einem Leaker soll sich der die Action-Spezialist PlatinumGames an Microsoft gewandt haben, um ihr nächstes Spiel zu veröffentlichen.

Die japanischen Entwickler von PlatinumGames sind unter anderem für „Bayonetta“, „Vanquish“ oder „Nier: Automata“ bekannt. Am 28. Oktober erscheint von dem Studio „Bayonetta 3“ exklusiv für die Nintendo Switch.

Neues Projekt oder Wiederbelebung von „Scalebound“?

Nachdem PlatinumGames in den letzten Jahren mit verschiedenen Publishern, wie etwa Activision, Nintendo und Square Enix, zusammengearbeitet hatte, soll es das Studio angeblich erneut mit Microsoft versuchen wollen. Diese Meldung stammt von eXtas1s, der in den letzten Wochen einige zuverlässige Details über Microsoft-Gerüchte vorweisen konnte. Der Leaker wusste jedoch nicht, ob Microsoft dem Vorschlag des Studios auch zugestimmt hat.

Dieses angebliche Projekt wäre nicht das erste Mal, dass PlatinumGames und Microsoft zusammenarbeiten würden. „Scalebound“ war lange ein sehnlichst erwartetes Spiel, das eigentlich als Exklusivtitel für die Xbox One erscheinen sollte. Das Projekt nahm seinen Anfang bereits 2007, bevor es 2013 dann in die aktive Entwicklung überging. 2017 zog Microsoft dann den Stecker und „Scalebound“ fand sein unrühmliches Ende.

Trotzdem scheinen die beiden Unternehmen noch immer in Freundschaft verbunden zu sein. Phil Spencer bekundete nach der Einstellung von „Scalebound“ seinen Respekt für PlatinumGames und gab an, dass es keine Feindseligkeiten zwischen den beiden Unternehmen gebe. Angeblich plante Microsoft 2019 sogar eine Übernahme der Action-Spezialisten.

PlatinumGames kündigte indes in den letzten Monaten an, mit Microsoft über eine mögliche Wiederbelebung von „Scalebound“ sprechen zu wollen. Besonders dem Vize-Präsidenten des Studios, Hideki Kamiya, würde das Projekt noch am Herzen liegen. Mit „Phil! Lass es uns gemeinsam tun!“ richtete sich Kamiya in einem Interview mit der japanischen Version von IGN direkt an den CEO of Microsoft Gaming. Kurz darauf bekräftigte PlatinumGames, es mit einem möglichen Comeback von „Scalebound“ ernst zu meinen.

