Platinum Games: Studio möchte für mehr als Action bekannt sein

Platinum Games ist seit einigen Jahren besonders für ihre unterhaltsamen Action-Spiele bekannt. Fan-Favoriten wie „Bayonetta“, „Vanquish“ oder auch „Metal Gear Rising“ stammen aus der Feder der japanischen Entwickler.

Das Studio will sich nun aber auf die Produktion von anderen Spielen konzentrieren. Der Präsident, Atsushi Inaba, und der Vizepräsident von Platinum Games, Hideki Kamiya, sprachen in einem Interview darüber, dass Platinum für mehr als nur ein Studio für Actionspiele gesehen werden möchte.

Platinum Games will nicht mehr abgestempelt werden

„Ich denke, was die Erwartungen der Fans in Bezug auf lineare Actionspiele wie ‚NieR‘ und ‚Bayonetta‘ angeht, verstehen wir, dass wir für die Actionspiele, die wir entwickelt haben, einen gewissen Respekt bekommen, und wir freuen uns immer, das zu hören“, so Kamiya in einem Interview mit VGC. „Aber wir wollen nicht als ‚das Actionspiel-Unternehmen‘ abgestempelt werden, sondern als ein Unternehmen, das sich für originelles, unterhaltsames Gameplay interessiert. Ich hoffe, dass diese Philosophie mit den Dingen, die wir in Zukunft tun, für unsere Fans deutlicher wird.“

Laut dem Präsidenten des Studios, Atsushi Inaba, wollen die Entwickler lineare Actionspiele nicht ganz aufgeben. Man will sich aber mehr darauf konzentrieren, Ideen zu erforschen, die Spaß machen und interessant sind. „Wenn wir eine interessante Idee haben, gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, warum wir sagen würden: ‚Nein, das machen wir nicht mehr, damit sind wir fertig‘. Wir sind also an beiden Seiten interessiert “, so Inaba.

Mehr zu Platinum Games:

Bei dem nächsten Spiel geht Platinum Games bereits in eine andere Richtung als bei ihren bereits bekannten Werken. Am 22. Februar 2022 erscheint das Retro-Shoot’em-Up „Sol Cresta“, einem offiziellen Nachfolger zu „Moon Cresta“ (1980) und „Terra Cresta“ (1985). Zudem hat das Studio Interesse an einer Wiederbelebung des Rollenspiels „Scalebound“ bekundet.

Quelle: VGC, GameSpot

Weitere Meldungen zu Platinum Games, PlatinumGames.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren