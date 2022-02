PlatinumGames: CEO deutet Fokus auf Live-Service-Spiele an

Atsushi Inaba, der neue CEO von PlatinumGames, widmete sich in einem Interview der Zukunft des Unternehmens. Dabei äußerte er den Wunsch, künftig Spiele zu entwickeln, die sich von denen unterscheiden, die das Studio in der Vergangenheit herausgab. Ebenfalls sollen Erfahrungen entwickelt werden, die Spieler über einen längeren Zeitraum hinweg genießen können. Das heißt, auch PlatinumGames möchte sich offenbar verstärkt den Service-Spielen annehmen.

PlatinumGames möchte sich an den Markt anpassen

„Projekt G.G. befindet sich noch in der Testphase, deshalb kann ich nicht viel darüber sagen“,. „Aber wenn es um die zukünftige Spieleproduktion geht, wollen wir uns darauf konzentrieren, Spiele zu entwickeln, die sich von der Vergangenheit unterscheiden. Ich möchte mich darauf konzentrieren, Spiele zu entwickeln, die man über einen längeren Zeitraum hinweg genießen und lieben kann.“

Laut Inaba würde PlatinumGames gerne weiterhin kleinere Titel wie „Sol Cresta“ oder Spiele wie „Bayonetta“ entwickeln. Allerdings ist er der Meinung, dass es die Veränderungen auf dem Markt in den nächsten fünf Jahren notwendig machen, den bisherigen Ansatz des Studios zu verändern.

„Die Projekte, die wir für die Zukunft planen, werden sich in ihrer Struktur unterscheiden. In Anbetracht der Veränderungen auf dem Markt in den nächsten fünf Jahren oder so, denke ich, dass es für uns absolut notwendig ist, dies zu tun. Es tut mir leid, dass ich mich so vage ausdrücke, aber ich denke, das ist alles, was ich euch im Moment sagen kann“, heißt es dazu.

Die Actionspiele von PlatinumGames fanden in den vergangenen Jahren zahlreiche Fans, sodass viele von ihnen enttäuscht sein könnten, dass die Entwickler einen etwas anderen Weg einschlagen möchten. In Zeiten von „Fortnite“, Abos und Co scheint die Branche allerdings immer mehr in Richtung Live-Service zu driften. Mit „Babylon’s Fall“ erscheint in Kürze der erste Ausflug von PlatinumGames in dieses Genre, sodass abzuwarten bleibt, ob der Erfolg des Titels noch einmal richtungsweisend sein kann.

