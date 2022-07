Platinum Games: Nintendo-Veteran Takao Yamane soll neue Ära des Studios einleiten

Bereits zu Jahresbeginn hatte sich in der Führungsetage des japanischen Entwicklerstudios Platinum Games („Bayonetta“, „NieR: Automata“) einiges verändert. So war der langjährige Präsident Kenichi Sato zurückgetreten, woraufhin Atsushi Inaba die Leitung des Unternehmens übernommen hatte. Nun hat Platinum Games eine weitere Veränderung bekanntgegeben.

Erfahrener Fixer übernimmt

Demnach wurde Takao Yamane als neuer Executive Vice President sowie Chief Business Officer an Bord geholt. Yamane hatte war zuvor der General Manager von Nintendos Lizenzierungsabteilung in Kyoto, Managing Director of Sales Planning and Strategy bei Nintendo of Europe sowie Vice President bei Nintendo of France.

Von offizieller Seite heißt es bisher: „PlatinumGames wird sich ’stark‘ verändern. Ein großer Industrie-Fixer ist PlatinimGames beigetreten. Was wird aus uns werden? Ein wiedergeborenes PlatinumGames!“

Inwiefern sich Platinum Games tatsächlich verändern wird, ist noch nicht bekannt. Im Laufe des Tages sollen im Rahmen eines Famitsu-Interviews weitere Informationen mitgeteilt werden. Während mit „Bayonetta 3“ Ende Oktober der neueste Actionkracher für die Nintendo Switch veröffentlicht werden soll, konnte das letzte Werk „Babylon’s Fall“ die Erwartungen bei weitem nicht erfüllen. Der kooperative Multiplayertitel hat einige der schlechtesten Wertungen des Jahres abgeräumt und konnte nach wenigen Wochen nur noch eine Handvoll Spieler aufweisen.

Dementsprechend kann man gespannt sein, was das Studio, das massiv unter der Pandemie gelitten hat, in Zukunft auf die Beine stellt.

