Platinum Games: „Ich werde euch nicht enttäuschen“ – Kamiya bleibt der Industrie treu

Am gestrigen Montag gaben Platinum Games und Hideki Kamiya bekannt, dass die „Nier: Automata“-Macher und der Mitgründer des Studios ab Oktober 2023 getrennte Wege gehen werden.

Kurz nach dieser Ankündigung wandte sich Kamiya mit einem offiziellen Statement an die Gaming-Community und nutzte die Gelegenheit, um sich bei seinen Fans für die Unterstützung zu bedanken. Eigenen Angaben zufolge rechnete Kamiya damit, dass sein Abschied von Platinum Games für reichlich Kritik und harsche Worte sorgen würde. Alles in allem war jedoch das genaue Gegenteil der Fall.

„Ich bin so berührt von all den unterstützenden Worten, die ich erhalten habe“, so Kamiya. „Ich mache mir überhaupt keine Sorgen um meine Zukunft. Solange ich eure Unterstützung habe, werde ich weiterhin Spiele entwickeln und mein Bestes tun, um euch nicht zu enttäuschen.“

Kamiya über seinen Abschied von Platinum Games

Wie der Branchenveteran ergänzte, führte seine Ankündigung, Platinum Games zu verlassen, unter seinen Kollegen mitunter zu emotionalen Szenen: „Als ich beschloss aufzuhören, waren viele meiner alten und jungen Kollegen und Mitarbeiter traurig, mich gehen zu sehen. Einige vergossen sogar Tränen für jemanden wie mich. Ich erkannte erneut, dass ich nur aufgrund der Unterstützung der Menschen um mich herum so sein konnte, wie ich bin. Ich werde für die Hilfe anderer stets dankbar sein.“

„Ich werde weiterhin an den Schöpfungsgeist glauben, an den ich während meiner Karriere bei Capcom No 4 Development, Clover Studio und Platinum immer geglaubt habe. Ganz gleich, was irgendjemand sagt“, heißt es abschließend.

„Ich weiß nicht, ob ich in der Lage sein werde, Spiele zu produzieren, die diesem Glauben gerecht werden. Ich habe keine Erfolgsformel, aber ich bin entschlossen, danach zu streben.“

Wohin ihn sein Weg als nächstes führen wird, ließ Kamiya weiter offen. Sollten sich zur Zukunft des erfolgreichen Game-Directors konkrete Details ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

