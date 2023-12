EA: Neues Logo für Frostbite – kein Engine-Zwang für die Entwickler

Am gestrigen Montag kündigte Electronic Arts ein Rebranding für die Frostbite-Engine an. Damit hat die bewährte Engine des Publishers nach fast zehn Jahren ein neues Logo erhalten.

Zu diesem Anlass sprach Tim Cowan, der General Manager von Frostbite, ausführlich mit GamesIndustry. Hier erklärte er unter anderem, warum die Engine als öffentliche Marke agiert.

Eine einzigartige Engine

„Ich denke, dass man in vielen Fällen, wenn man über ein Spiel spricht, auch über die Technologie spricht, die diese Spiele antreibt. Und Frostbite ist etwas, von dem wir glauben, dass es einzigartig ist. Es hat einzigartige Fähigkeiten und die Technologie, die diese Spiele antreibt, wird uns helfen, einzigartige Erlebnisse zu schaffen, die die Spieler wirklich mögen werden.“

Außerdem gehe es darum, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Es sei „eine attraktive Gelegenheit“, in einem Engine-Team zu arbeiten, das die Entwicklung eines Spiels bestens versteht.

„Wir können diese Engine nach unserem Willen biegen und sie dazu bringen, die Dinge zu tun, die wir brauchen.“

Entstanden ist die Frostbite-Engine bei EA DICE, um sie für die „Battlefield“-Reihe einzusetzen. Cowan weist allerdings auf die Flexibilität der Engine hin. So kam sie im Laufe der Zeit in „Need for Speed“-Ablegern, „Plants vs. Zombies: Garden Warfare“ und „Dragon Age: Inquisition“ zum Einsatz.

Entwickler haben freie Wahl

Später wollte EA Frostbite zu einer Art Universal-Engine machen. Jedoch hat das nicht so richtig geklappt, weil die Videospielentwicklung schwierig und komplex ist. Deshalb gibt der Publisher den Studios selbst die Möglichkeit, die Engine auszuwählen. Sie sind also nicht gezwungen, auf Frostbite zu setzen. Stattdessen kann auch eine externe Engine wie beispielsweise Unity genutzt werden.

Wir haben erkannt, dass Spiele einzigartig sind, sie haben einzigartige Fälle, also lassen wir den Entwicklern die Macht, die Entscheidung zu treffen, was für sie am besten ist.“

Trotz dieser Freiheit ist Frostbite sehr beliebt im Unternehmen. Die Engine fand in diesem Jahr Verwendung in „Dead Space“, „PGA Tour“ und „UFC 5“. Damit ist sie weiterhin und wohl auch in Zukunft eine gefragte Wahl bei den verschiedenen EA-Studios.

