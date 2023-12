Insomniac Games: Nach dem großen Leak – Jetzt spricht das Studio

Nach dem großen Leak meldeten sich via X erstmals auch die Verantwortlichen von Insomniac Games selbst zu Wort. In dem Statement sprach das Studio über mögliche Auswirkungen auf die Entwicklung kommender Projekte und bedankte sich zudem für die Unterstützung seitens der Community.

Kurz vor dem Jahreswechsel sahen sich die Verantwortlichen von Insomniac Games mit einem Erpressungsversuch seitens einer Ransomware-Gruppe konfrontiert. Da die „Rachtet & Clank“-Macher die 50 Bitcoins im Wert von umgerechnet knapp zwei Millionen US-Dollar nicht zahlten, machten die Hacker ihre Drohung war und leakten knapp 1,3 Millionen interne Dokumente.

In einer aktuellen Mitteilung meldete sich Insomniac Games nach dem großen Leak nun selbst zu Wort und bedankte sich zunächst für die Unterstützung, die dem Studio in den letzten Tagen zuteil wurde. Eigenen Angaben zufolge reagierten die Angestellten traurig und verärgert auf den Hacker-Angriff an sich sowie den emotionalen Tribut, den die Attacke auf Insomniac Games intern forderte.

„Wir sind uns bewusst, dass die gestohlenen Daten personenbezogene Daten unserer Mitarbeiter, ehemaligen Mitarbeiter und unabhängigen Auftragnehmer umfassen“, führte Insomniac Games aus.

„Es enthält auch frühe Entwicklungsdetails zu Marvel’s Wolverine für PlayStation 5. Wir arbeiten weiterhin zügig daran, festzustellen, welche Daten betroffen waren.“

Keine Auswirkungen auf die Arbeiten an Wolverine

Auf die Entwicklung von „Marvel’s Wolverine“ soll der Leak keinen Einfluss haben. Laut Insomniac Games befindet sich der Action-Titel weiterhin in einem frühen Entwicklungsstadium und kann trotz des Leaks wie geplant entwickelt beziehungsweise fertiggestellt werden.

„Dennoch ist Insomniac, wie auch Logan, sehr widerstandsfähig“, so die Verantwortlichen weiter. „Marvel’s Wolverine wird wie geplant fortgesetzt. Das Spiel befindet sich in der Frühphase der Produktion und wird sich zweifellos im Laufe der Entwicklung stark weiterentwickeln. So wie es bei all unseren Plänen der Fall ist.“

„Obwohl wir die Begeisterung aller schätzen, werden wir offizielle Informationen zu Marvel’s Wolverine erst dann teilen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Im Namen aller bei Insomniac bedanken wir uns für Ihre fortwährende Unterstützung während dieser herausfordernden Zeit.“

Wann „Marvel’s Wolverine“ erscheinen wird, ist weiterhin unklar. Unbestätigte Berichte sprechen von einer Veröffentlichung im Jahr 2025.

