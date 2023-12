Marvel’s Wolverine: Insomniac und Internetprovider verteilen DMCA-Meldungen

In der letzten Woche wurde bekannt, dass der Entwickler Insomniac Games von einer Ransomware-Gruppe erpresst worden ist. Die Gruppe wollte eine öffentlich nicht genannte Summe vom dem Studio abschöpfen und drohte damit, unter anderem sensible Daten zu dem kommenden „Marvel’s Wolverine“ zu veröffentlichen.

Vor wenigen Tagen dann gelangte eine große Menge der erbeuteten Daten ins Internet, darunter auch ein Entwickler-Build von „Marvel’s Wolverine“. Allerdings gibt es nun ein Nachspiel für Nutzer, die sich den Build aus dem Internet gezogen haben. In den USA erhalten diese Spieler nun Nachricht von ihren Internetprovider.

Illegal erbeuteter Build wird ganz einfach durch die Internetprovider verfolgt

Bei dem Hack durch die Ransomware-Gruppe wurden mehr als ein Terabyte an gestohlenen Daten von den Entwicklern von Insomniac Games entwendet. Dazu gehören unter anderem Roadmaps, persönliche Informationen von aktuellen und ehemaligen Angestellten sowie Dev-Builds. Zwar ist der Schaden bereits entstanden, aber immerhin kann sich Insomniac anscheinend gegen den Download des Entwickler-Builds von „Marvel’s Wolverine“ wehren.

Denn in den sozialen Medien wird davon berichtet, dass die Entwickler über die jeweiligen Internetprovider nun Urheberrechtsbescheide ausstellen lassen. So schrieb etwa das Unternehmen Comcast in einem solchen Brief: „Der Urheberrechtsinhaber hat die IP-Adresse, die mit Ihrem Xfinity-Internetkonto verbunden ist, als Quelle der verletzenden Werke identifiziert…Wir erinnern Sie daran, dass die Nutzung unseres Dienstes in einer Weise, die eine Verletzung eines urheberrechtlich geschützten Werks darstellt, eine Verletzung der DMCA-Richtlinie von Comcast ist und zur Kündigung Ihres Dienstes und Kontos führen kann.“ In der DMCA-Nachricht wurden zudem die Uhrzeit und das Datum des Downloads sowie der spezifische Dateiname des Dev-Builds aufgezeichnet.

Nach dem riesigen Leak sprachen sich viele Entwickler und Studios gegen die Vorkommnisse aus und teilten ihr Mitgefühl für die „Spider-Man“- Entwickler. So betonten die Finnen von Remedy etwa, wie schändlich es sei, die persönlichen Daten von Mitarbeitern zu veröffentlichen. Auch viele Spieler verurteilen die Tat, trotzdem verbreiten sich die Daten wie ein Lauffeuer im Internet.

Quelle: Insider Gaming

