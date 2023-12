Insomniac Games: “Wirklich schändlich und beschämend” – Branche meldet sich zu Wort

Insomniac Games wurde Opfer einer massiven Ransomware-Attacke. Millionen Dateien konnten Hacker erbeuten. Darunter befinden sich Details zu Spielen sowie Angaben zu deren Erfolg. Gleichermaßen drangen Vertragsdetails und persönliche Dokumente durch.

Die geleakten Informationen sind in der Branche ein großes Thema und wurden von anderen Studios reichlich kommentiert. Einige von ihnen brachten auf Twitter/X sowie auf anderen Plattformen ihr Mitgefühl zum Ausdruck.

Remedy Entertainment gehört zu den Studios, die sich zu Wort meldeten. Die Entwickler hinter “Alan Wake 2” verwiesen unter anderem auf die persönlichen Mitarbeiterdaten, die den Hackern zum Opfer fielen.

“Unser Mitgefühl an Insomniac und alle betroffenen Teammitglieder. Nach all der Mühe und Hingabe, die sie in ihre Spiele gesteckt haben, haben sie das nicht verdient. Das hat niemand. Die Hacker haben auch persönliche Daten von Mitarbeitern weitergegeben, was wirklich schändlich und beschämend ist.”