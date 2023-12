Marvel’s Wolverine: Hacker erpressen Entwicklerstudio mit Leak

Insomniac Games hat momentan schwer zu kämpfen. Das Entwicklerstudio, das hinter Marvel-Titeln wie „Marvel’s Spider-Man 2“ steckt, wurde mit einer Ransomware der Hackergruppe Rhysida attackiert.

Die Hackergruppe behauptet, dass sie an sensible Daten gelangt sind. Darunter sollen sich Details über das kommende „Marvel’s Wolverine“ und persönliche Daten von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen befinden. Dazu zählen Dokumente, interne E-Mails und Reisepässe.

Unter den Betroffenen befindet sich auch der Synchronsprecher von Peter Parker, Yuri Lowenthal. Außerdem hat es einen ehemaligen Mitarbeiter getroffen, der jetzt bei Disney arbeitet, nachdem er vor zwei Monaten entlassen wurde.

Insomniac leidet unter Hacker-Angriff

Die Gruppe ist durch den Angriff an Screenshots und Charakterzeichnungen aus dem Spiel gelangt. Einige davon zeigen Charaktere, die wohl in „Marvel’s Wolverine“ ihren Auftritt haben werden.

Das Perfide: Die Hackergruppe hat bereits eine Auktion gestartet, in der sie die Daten anbietet. Das Startgebot liegt bei 50 Bitcoin, was umgerechnet rund 1,85 Millionen Euro sind. Rhysida hat eine Frist von sieben Tagen gesetzt, in der Insomniac Games reagieren soll.

Kein Wunder, dass die Daten so beliebt sind, denn Insomniac Games hat bislang nur einen ersten Teaser-Trailer im Jahr 2021 veröffentlicht. Seitdem ist es um die Entwicklung des Spiels recht still geworden.

„Marvel’s Wolverine“ soll im selben Universum wie „Marvel’s Spider-Man “ und „Marvel’s Spider-Man 2“ angesiedelt sein.

„Marvel’s Wolverine“ soll zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt für PS5 erscheinen. Gerüchten zufolge ist der Releasezeitraum im Jahr 2025.

Quelle: cyberdaily.au

