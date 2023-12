Suicide Squad: Falsche Story-Details in Umlauf gebracht – Leaker entschuldigt sich

Vor wenigen Tagen kam es zu einem umfangreichen Leak zu "Suicide Squad: Kill the Justice League". In der Zwischenzeit räumte der verantwortliche Leaker ein, falsche Details zur Story in Umlauf gebracht zu haben, und entschuldigte sich bei der Community.

In den vergangenen Tagen sahen sich nicht nur die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment und Insomniac Games mit einem Leak konfrontiert, der reichlich Interna an die Öffentlichkeit beförderte.

In einem deutlich kleineren Maßstab kam es zudem zu einem Leak zu „Suicide Squad: Kill the Justice League“. Hier veröffentlichte ein Leaker vermeintliche Story-Details und entsprechende Spoiler, auf die wir an dieser Stelle natürlich nicht näher eingehen werden. Kurz nachdem die Entwickler von Rocksteady mit Enttäuschung auf den Leak reagierten, meldete sich auch der bekannte Insider Miller Ross zu Wort.

Wie dieser berichtete, wurden im Zuge des Leaks falsche Story-Details zu „Suicide Squad: Kill the Justice League“ in Umlauf gebracht, die wiederum zu falschen Schlussfolgerungen seitens der Spielerinnen und Spieler führten.

Auf Reddit räumte der verantwortliche Leaker seinen Fehler nun ein und entschuldigte sich in einem längeren Statement bei der Community.

Informationen des Leakers basierten auf entdeckten Zwischensequenzen

In seiner Entschuldigung wies der Leaker darauf hin, dass es niemals seine Absicht gewesen sei, falsche Informationen zu veröffentlichen. Stattdessen habe er aus den Zwischensequenzen, die er in den Dateien des Action-Titels entdeckte, schlichtweg die falschen Schlüsse gezogen.

„Wie Miller sagte, basiert der Leak ausschließlich auf Story-Zwischensequenzen, die ich in den Spieldateien gefunden habe. Damals war meine Methode, diese Zwischensequenzen zu finden, schrecklich, daher waren diejenigen, die ich mir anhörte, unvollständig oder aus dem Kontext gerissen. Außerdem habe ich diese Zwischensequenzen überflogen und nicht genau aufgepasst. Ich habe es dann am nächsten Tag auf einem privaten Discord-Server vorgetragen, weshalb ich mir so wenig Mühe mit der Zusammenfassung gegeben habe“, so der Leaker.

„Es tut mir leid, dass ich die Geschichte des Spiels völlig falsch dargestellt habe. […] Wenn ihr den Leak lest, ignoriert bitte alles davon. Denn obwohl einiges davon wahr ist, ist es falsch genug, dass es sich lediglich um eine allgemeine Fehlinformation handelt“, heißt es weiter.

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ erscheint nach mehreren Verschiebungen am 2. Februar 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

