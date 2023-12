Baldur’s Gate 3: Beliebter Charakter Minthara ist und bleibt grausame Person, so Autor

Die Drow Minthara ist eine optionale Begleiterin in "Baldur's Gate 3", die sich über viele Fans in der Community freuen kann. In einem Interview stellte der Lead Writer Adam Smith nun aber klar, dass Minthara eine furchtbare Person ohne versöhnliche Eigenschaften ist.

Neben den Origin-Charakteren Shadowheart, Gale, Wyll, Astarion, Karlach und Lae’zel, die gleichzeitig als Hauptbegleiter dienen, hat „Baldur’s Gate 3“ noch einige weitere Figuren zu bieten, die optional in die eigene Abenteuergruppe aufgenommen werden können. Eine davon ist die Drow Minthara, der man bereits im ersten Akt des Rollenspiels begegnen kann.

Obwohl Minthara ein Paladin ist, ist sie recht grausam und immer für ein wenig Blutvergießen gut. Dies kommt anscheinend prächtig in der Community an, denn die Drow gilt als einer der Fan-Favoriten. Der Lead Writer von „Baldur’s Gate 3“, Adam Smith, sprach nun davon, dass der Charakter trotzdem eine grausame Person ohne versöhnliche Eigenschaften bleibt.

Sorry Minthara-Fans, diese Drow könnt ihr nicht fixen

Nimmt man Minthara in seine Gruppe auf und freundet sich mit ihr an, zeigt der Charakter mitunter sogar eine sanftere Seite. Dies lässt einige Fans glauben, dass die Drow eine Art „Erlösungsgeschichte“ durchläuft. Dies ist jedoch nicht so, gab der Lead Writer Adam Smith kürzlich in einem ausführlichen Interview mit den Kollegen von IGN an. Sie sei und bleibe eine sehr böse Person.

Auch wenn Minthara Leuten, die sie mag, eine zärtlichere Seite zeigen würde, würde dies nicht ihr „pragmatisches, böses Wesen“ ändern. „Baldur’s Gate 3“ sei kein RPG, in dem man einen Bösewicht rekrutiert und sich dieser plötzlich in ein Unschuldslamm verwandelt. „Sie ist eine sehr paranoide Person, und ich denke, dass die Zärtlichkeit, die man in ihr finden kann… es ist keine Erlösungsgeschichte, sie ist schrecklich… aber sie hat eine Menge Liebe für die Individuen“, so Smith in dem Interview.

Weitere Meldungen zu „Baldur’s Gate 3“:

Auf die Frage, wie man Minthara mit etwas mehr Zeit weiterentwickelt hätte, antwortete Smith, dass man mehr Interaktionen mit der Figur Orin hinzugefügt hätte, da die beiden eine Geschichte verbinden würde. Allerdings wären dies nicht mehr als ein paar Dialogzeilen gewesen. Der Wunsch der Fans, Minthara zu einem Origin-Charakter zu machen, soll jedoch nicht erfüllt werden. Denn laut Smith wäre dies „ein völlig anderes Spiel“.

Quelle: TheGamer

Weitere Meldungen zu Baldur's Gate 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren