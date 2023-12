Baldur’s Gate 3: Fans werden über Jahre noch neue Dinge entdecken, so Designer

Larians „Baldur’s Gate 3“ konnte die Spieler in diesem Jahr mit einer drei Akte umspannenden Kampagne und jeder Menge kleiner Details überzeugen. Kein Wunder also, dass der Titel bei den Game Awards 2023 ordentlich abräumen konnte und als Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde.

Viele überraschende Momente haben die Nutzer bereits in diesem Jahr in Faerûn erlebt. Wenn es nach Lawrence Schick, dem Narrative Designer von „Baldur’s Gate 3“, geht, soll dies jedoch noch nicht alles gewesen sein. Er ist sich sicher, dass die Entwickler und Spieler über Jahre noch neue Dinge in dem CRPG entdecken werden.

Viele Dinge sind an eine Verkettung von Variablen gebunden, so Schick

Im Rahmen eines Interviews mit Inverse sprach Schick über die Überraschungen in „Baldur’s Gate 3“, die die Spieler in 2023 schon aufdecken konnten. Über die Fülle an versteckten Details in dem Rollenspiel merkte der Entwickler an, dass diese an eine Vielzahl von Variablen gebunden seien. Diese würden daraus resultieren, dass verschiedene Faktoren zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel eine Rolle spielen und am Ende miteinander interagieren.

Trotz der vielen Informationen, die von den Spielern gefunden und weitergegeben werden, sollen die Überraschungen auf absehbare Zeit nicht zur Neige gehen. Laut Schick sollen die Spieler noch lange neue Dinge erleben können. „Man wird jahrelang nicht jeden Stein umdrehen können, weil ein Großteil des Spiels eine Verkettung von unwahrscheinlichen Variablen ist. Es gibt Dinge, die die Leute entdecken werden, uns eingeschlossen, aufgrund der Art und Weise, wie es [Baldur’s Gate 3] aufgebaut ist, mit Synergien und Schichten und interaktiver Reaktivität. Es verblüfft uns, was alles auftaucht.“

Eine dieser Variablen dürfte der Charakter Minthara sein. Die Drow ist im ersten Akt ein Gegner, kann jedoch unter bestimmten Umständen auch als Begleiter rekrutiert werden. Minthara ist in der Community sehr beliebt, was jedoch nicht heißen soll, dass sie auch eine gutherzige Person ist. Laut dem Lead Writer Adam Smith ist und bleibt die Drow eine furchtbare Person ohne versöhnliche Eigenschaften.

