Cyberpunk 2077: Phantom Liberty knackt den nächsten Verkaufsmeilenstein

In Dogtown regiert Barghest ... bis V vor der Tür steht.

Als CD Projekt RED vor gut drei Monaten das Update 2.0 sowie die umfangreiche Erweiterung „Phantom Liberty“ für das Action-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ veröffentlichte, hoffte das Unternehmen, dass man sich von dem missratenen Launch des Ursprungsspiels rehabilitieren könne.

Und wirft man einen Blick auf die jüngsten Verkaufszahlen der Erweiterung sowie die Resonanz, dann kann man von einem vollen Erfolg sprechen.

Phantom Liberty weiter erfolgreich

Wie das Unternehmen mitteilt, hat „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ einen weiteren Verkaufsmeilenstein erreicht. Mittlerweile konnte die Erweiterung über fünf Millionen Verkäufe verbuchen, womit gut ein Fünftel aller Besitzer des Hauptspiels auch den neuen Inhalt erworben hat. Schließlich konnte dieses bis heute 25 Millionen Verkäufe erzielen.

In „Phantom Liberty“ verschlägt es V nach Dogtown. Das Stadtviertel ist vom Rest Night Citys abgeschirmt und stellt mehr oder minder einen autonomen Staat innerhalb der Stadtgrenzen dar. Ein Notruf von Songbird fordert die Hilfe des Söldners an, der daraufhin in einem Geflecht von Intrigen und Verschwörungen gefangen ist.

Die Geschichte kann im Verlauf des Hauptspiels erlebt werden und in einem weiteren alternativen Ende gipfeln. Eure Entscheidungen haben einen Einfluss auf die Handlung. Dementsprechend solltet ihr stets gut überlegen, wem ihr vertraut und was ihr erreichen möchtet.

„Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ ist für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S sowie den PC erhältlich. Weitere Nachrichten zum Spiel könnt ihr bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren