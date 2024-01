Diablo 4: Starttermin der dritten Season bestätigt – Wann geht es los?

Mit einem Banner, das in den Menüs von "Diablo 4" zu finden ist, bestätigte Blizzard in dieser Woche den Starttermin der dritten Season. Wie bereits im vergangenen Jahr angedeutet, startet diese Ende Januar.

Da sich die Entwickler von Blizzard mit konkreten Details oder Neuigkeiten zur dritten Season des Action-Rollenspiels „Diablo 4“ in den letzten Wochen vornehm zurückhielten, wurde die Community zuletzt ein wenig unruhig.

Um erst gar keine Gerüchte aufkommen zu lassen, bestätigten die Entwickler auf Nachfrage eines Nutzers, dass der Start der dritten Season nicht verschoben wurde. Zudem versprach das Studio, dass uns in Kürze ein Campfire-Livestream ins Haus steht, in dem Blizzard auf die gebotenen Inhalte eingeht.

Bereits im Vorfeld des Streams bestätigten die Entwickler den Starttermin der dritten Season. Wie sich Bannern in den Menüs von „Diablo 4“ entnehmen lässt, startet diese wie geplant Ende Januar.

Genauer gesagt am 23. Januar 2024.

Highscore-Jagd in einem sich wöchentlich ändernden Dungeon

Da der offizielle Campfire-Stream zur dritten Season bislang keinen Termin spendiert bekam, ist weiterhin unklar, wann mit der offiziellen Enthüllung der dritten Season beziehungsweise der entsprechenden Inhalte zu rechnen ist. Allerdings wissen wir dank einer Ankündigung aus dem vergangenen Jahr, dass die in Kürze startende Season zum einen nicht näher konkretisierte Inhalte für das Endgame umfasst.

Des Weiteren hält „The Gauntlet““ genannte Dungeon“ Einzug. Der Dungeon verfügt über ein festes Layout, das sich in wöchentlichen Abständen ändert. In „The Gauntlet“ geht es darum, sein Können im Kampf unter Beweis zu stellen und sich so einen Platz in den internationalen Ranglisten zu sichern.

Eine weitere Neuerung der dritten Season von „Diablo 4“ betrifft die Höllenfluten. Diese werden mit dem Start der dritten Season quasi permanent aktiv sein. Wie Blizzard bestätigte, wird sich die Dauer einer Höllenflut ab der dritten Season auf 55 Minuten belaufen. Gleichzeitig reduzieren die Entwickler die Pausen beziehungsweise den Cooldown-Timer der Höllenfluten auf fünf Minuten.

Sollten Blizzard weitere Details zu den Neuerungen und Inhalten der dritten Season von „Diablo 4“ nennen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

„Diablo 4“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

